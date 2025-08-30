El próximo miércoles, 3 de septiembre, se celebrará la undécima etapa de La Vuelta 2025 con salida y meta en Bilbao. La carrera ciclista, que recorrerá una distancia de 157,4 kilómetros, partirá desde la explanada de San Mamés a las 13:30 horas y finalizará en la Gran Vía, alrededor de las 17:30 horas.

La caravana publicitaria saldrá sobre las 12:35 horas y realizará el mismo recorrido que los corredores. La etapa finalizará entre las 17:20 y las 17:41 horas, dependiendo del ritmo de carrera de los ciclistas.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha ofrecido, en un comunicado, la relación de vías que sufrirán cortes y los horarios aproximados de los mismos.

Las principales localidades que atravesará la prueba son, Elexalde, Gatika, Mungia, Aresti, Bermeo, Mundaka, Sukarrieta, Murueta, Forua, Gernika, Arratzu, Munitibar, Urrutxua, Ajuria, Muxika, Larrabetzu, Galdakao, Lezama, Zamudio, Derio, Sondika y Bilbao.

Los cortes de tráfico durarán en torno a los 60 minutos y, en todo caso, hasta el paso de la motocicleta de la Ertzaintza con banderas verdes.

Principales afecciones

La salida neutralizada será a las 13:35 horas desde Bilbao y realizará un recorrido por la calle Felipe Serrate, Avenida Sabino Arana, Plaza Sagrado Corazón, Puente Euskalduna, calle Ballets Olaeta, calle General Eraso, calle Morgan, túnel Carmelo Bernaola, BI-604, paso a nivel y BI-2704, siendo la salida lanzada entorno a la 13:51 horas a la altura de las gasolineras Repsol.



Así, durante el recorrido, la BI-604 se cortará aproximadamente entre las 12:40 horas y las 14:00 horas para todos los vehículos en tránsito hacia N-637, Txorierri/Asua. Se podrán utilizar como rutas alternativas otras salidas de Bilbao.



La BI-631, de Mungia a Bermeo, se cortará a los vehículos en tránsito, entre las 13:10 horas y 14:10 horas, entre los puntos kilométricos (p.k.) 19,500 y 35,300 kms.



En la BI-2235, de Bermeo a Gernika, se cortará entre el p.k. 37 y p.k. 50 a los vehículos en tránsito entre, aproximadamente, las 13:30 horas y 15:15 horas.



La BI-635, de Zugastieta a Muxika, sufrirá un corte entre el p.k. 29 y p.k. 33 a los vehículos en tránsito entre, aproximadamente, las 14.30 horas y 16.00 horas.



Finalmente, en la N-634, de Erletxes a Bilbao, se cortará entre el p.k. 98 y p.k. 103 a los vehículos en tránsito entre las 15:00 horas y 17:15 horas. Podrá utilizarse como ruta alternativa la A-8.