Así afectará el paso de La Vuelta a varias carreteras de Bizkaia
El próximo miércoles, 3 de septiembre, se celebrará la undécima etapa de La Vuelta 2025 con salida y meta en Bilbao. La carrera ciclista, que recorrerá una distancia de 157,4 kilómetros, partirá desde la explanada de San Mamés a las 13:30 horas y finalizará en la Gran Vía, alrededor de las 17:30 horas.
La caravana publicitaria saldrá sobre las 12:35 horas y realizará el mismo recorrido que los corredores. La etapa finalizará entre las 17:20 y las 17:41 horas, dependiendo del ritmo de carrera de los ciclistas.
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha ofrecido, en un comunicado, la relación de vías que sufrirán cortes y los horarios aproximados de los mismos.
Las principales localidades que atravesará la prueba son, Elexalde, Gatika, Mungia, Aresti, Bermeo, Mundaka, Sukarrieta, Murueta, Forua, Gernika, Arratzu, Munitibar, Urrutxua, Ajuria, Muxika, Larrabetzu, Galdakao, Lezama, Zamudio, Derio, Sondika y Bilbao.
Los cortes de tráfico durarán en torno a los 60 minutos y, en todo caso, hasta el paso de la motocicleta de la Ertzaintza con banderas verdes.
Principales afecciones
La salida neutralizada será a las 13:35 horas desde Bilbao y realizará un recorrido por la calle Felipe Serrate, Avenida Sabino Arana, Plaza Sagrado Corazón, Puente Euskalduna, calle Ballets Olaeta, calle General Eraso, calle Morgan, túnel Carmelo Bernaola, BI-604, paso a nivel y BI-2704, siendo la salida lanzada entorno a la 13:51 horas a la altura de las gasolineras Repsol.
Así, durante el recorrido, la BI-604 se cortará aproximadamente entre las 12:40 horas y las 14:00 horas para todos los vehículos en tránsito hacia N-637, Txorierri/Asua. Se podrán utilizar como rutas alternativas otras salidas de Bilbao.
La BI-631, de Mungia a Bermeo, se cortará a los vehículos en tránsito, entre las 13:10 horas y 14:10 horas, entre los puntos kilométricos (p.k.) 19,500 y 35,300 kms.
En la BI-2235, de Bermeo a Gernika, se cortará entre el p.k. 37 y p.k. 50 a los vehículos en tránsito entre, aproximadamente, las 13:30 horas y 15:15 horas.
La BI-635, de Zugastieta a Muxika, sufrirá un corte entre el p.k. 29 y p.k. 33 a los vehículos en tránsito entre, aproximadamente, las 14.30 horas y 16.00 horas.
Finalmente, en la N-634, de Erletxes a Bilbao, se cortará entre el p.k. 98 y p.k. 103 a los vehículos en tránsito entre las 15:00 horas y 17:15 horas. Podrá utilizarse como ruta alternativa la A-8.
Más noticias sobre sociedad
La décima protesta contra Mazón por la DANA homenajea a las 228 víctimas
Hoy se han cumplido 10 meses de la DANA, y la indignación sigue patente en las calles valencianas. Bajo el lema de "Mazón dimisión", miles de personas se han movilizado por décima vez en Valencia. 228 personas murieron y miles de familias perdieron sus casas. 304 días después, muchas de ellas siguen esperando las ayudas del Gobierno.
Herido un niño de 9 años tras caerse de una villavesa en marcha por un fallo mecánico
El accidente se ha producido a las 14:04 horas en la calle Sadar, cuando la puerta del vehículo se ha abierto de manera imprevista y el menor, que se encontraba apoyado en ella, ha caído al exterior. El niño ha quedado enganchado a la puerta y ha sido arrastrado varios metros hasta que el conductor ha logrado detener el autobús.
Varias marcas llaman a revisión a miles de vehículos por problemas en los airbags
A nivel mundial, varias marcas están mandando avisos para retirar los airbags defectuosos fabricados por la marca Takata.
Colas de hasta 8 kilómetros en la AP-8 en Deba por un accidente
Una vez retirados los vehículos, la circulación ha vuelto a la normalidad. A las 17:45 horas, la autopista AP-8 registra a las 17:45 horas retenciones de 7 kilómetros en Irun, a partir de la frontera con el Estado francés.
Euskarabidea presenta una nueva edición de la campaña ‘Euskera ahora’ para impulsar el aprendizaje de personas adultas
Como novedad, este año las personas matriculadas (mayores de 16 años) en el nivel inicial (A1), , Euskarabidea concederá ayudas para sufragar la mayor parte del coste de la matrícula, si no el total (100 %).
Aierdi y la alcaldesa de Carcastillo estudian la restauración tras el último incendio
El Gobierno de Navarra ha autorizado ya la tala de los árboles afectados. Además, tras reunirse con agricultores, barajan la posibilidad de incorporarlos de una manera regulada y con las máximas garantías a los operativos de emergencias que operan en un incendio.
Más de mil personas apoyan en Vitoria al pueblo palestino y piden un boicot a Israel
La marcha ha transcurrido tras una pancarta en la que se leían varios eslóganes como 'Palestina aske!' (Palestina libre), 'Stop holocausto' y 'Sionismo criminal' que han portado varias personas, entre ellas niños de origen palestino.
Detenido en Bilbao uno de los "hermanos Koala" que estaba en busca y captura
Fue interceptado durante una infracción de tráfico tras meses en paradero desconocido, pese a tener orden de ingreso en prisión por el intento de asesinato de Alexandru Ionita
Asturias y Galicia amanecen sin ningún incendio activo
La mejora del tiempo y el trabajo de los servicios de extinción han permitido controlar los grandes fuegos que asolaban las comunidades.