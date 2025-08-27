Importantes restricciones de tráfico en Bilbao el 2 y el 3 de septiembre, por el paso de La Vuelta

Bilbao acogerá el próximo miércoles, 3 de septiembre, la undécima etapa de la Vuelta Ciclista a España, con salida desde San Mamés a las 13:30 horas y llegada a Gran Vía alrededor de las 17:30.

La celebración del evento provocará restricciones de tráfico ya desde la víspera. El martes 2 de septiembre, a partir de las 9:00 horas, se iniciarán las labores de montaje en el entorno de San Mamés, con afecciones leves similares a las de un partido de fútbol.

El Ayuntamiento recomienda evitar el uso del coche privado y optar por transporte público, especialmente metro y tren. La mayoría de las líneas de Bilbobus y Bizkaibus, así como el tranvía en el tramo entre Euskalduna y Basurto, verán modificados sus recorridos y paradas.

El dispositivo incluye también restricciones de acceso y salida en garajes de las zonas afectadas, así como reservas de estacionamiento en los entornos de salida y meta.