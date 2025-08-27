Tráfico
Importantes restricciones de tráfico en Bilbao el 2 y el 3 de septiembre, por el paso de La Vuelta

Las principales afecciones se concentrarán en Enekuri-Artxanda, Gran Vía, Sabino Arana y Puente Euskalduna, con cortes que arrancan el martes por la noche.

La Vuelta 2025 Bilbao

La Vuelta a su paso por Bilbao. Foto de archivo: EFE.

Euskaraz irakurri: Trafiko murrizketa handiak Bilbon irailaren 2an eta 3an, La Vueltako etapagatik
author image

EITB

Última actualización

Bilbao acogerá el próximo miércoles, 3 de septiembre, la undécima etapa de la Vuelta Ciclista a España, con salida desde San Mamés a las 13:30 horas y llegada a Gran Vía alrededor de las 17:30.

La celebración del evento provocará restricciones de tráfico ya desde la víspera. El martes 2 de septiembre, a partir de las 9:00 horas, se iniciarán las labores de montaje en el entorno de San Mamés, con afecciones leves similares a las de un partido de fútbol. 

El Ayuntamiento recomienda evitar el uso del coche privado y optar por transporte público, especialmente metro y tren. La mayoría de las líneas de Bilbobus y Bizkaibus, así como el tranvía en el tramo entre Euskalduna y Basurto, verán modificados sus recorridos y paradas.

El dispositivo incluye también restricciones de acceso y salida en garajes de las zonas afectadas, así como reservas de estacionamiento en los entornos de salida y meta.

Principales afecciones de tráfico

Las principales afecciones de tráfico comenzarán desde el martes 2 de septiembre, día previo a la carrera. 

Diseño sin título - 1

Principales afecciones de tráfico. Imagen de EITB MEDIA.

Concretamente, a las 21:00 horas, se producirá el primer corte significativo en la carretera Enekuri-Artxanda, donde solo se permitirá el paso a vecinos y trabajadores.

Llegado el día de la carrera, el miércoles 3 de septiembre, se activarán los cortes más importantes. Entre las 6:30 y las 21:00 horas permanecerán restringidas las zonas de Sabino Arana, Abandoibarra y Gran Vía. En concreto, desde las 7:00 hasta las 21:00 horas se cerrará el acceso a Gran Vía entre el Sagrado Corazón y Moyua, así como el paseo Anselmo Clavé y el resto de calles transversales a Gran Vía desde Rodríguez Arias.

Únicamente la calle Iparraguirre permitirá la circulación transversal mientras sea posible.

A partir de las 9:00 horas y hasta el final del evento, se prohibirá la circulación en el Puente Euskalduna a todo vehículo ajeno a la organización o al operativo municipal. Además, se cerrarán los túneles Artxanda–Salve y el gratuito de Ugasko–La Salve en ambos sentidos al menos una hora antes de la salida de la carrera.

Su reapertura dependerá del desarrollo del evento y de las indicaciones de Policía Municipal y Ertzaintza.

Sociedad Bizkaia Ertzaintza Bilbao Ayuntamiento de Bilbao Tráfico Galdakao

