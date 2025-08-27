Importantes restricciones de tráfico en Bilbao el 2 y el 3 de septiembre, por el paso de La Vuelta
Las principales afecciones se concentrarán en Enekuri-Artxanda, Gran Vía, Sabino Arana y Puente Euskalduna, con cortes que arrancan el martes por la noche.
Bilbao acogerá el próximo miércoles, 3 de septiembre, la undécima etapa de la Vuelta Ciclista a España, con salida desde San Mamés a las 13:30 horas y llegada a Gran Vía alrededor de las 17:30.
La celebración del evento provocará restricciones de tráfico ya desde la víspera. El martes 2 de septiembre, a partir de las 9:00 horas, se iniciarán las labores de montaje en el entorno de San Mamés, con afecciones leves similares a las de un partido de fútbol.
El Ayuntamiento recomienda evitar el uso del coche privado y optar por transporte público, especialmente metro y tren. La mayoría de las líneas de Bilbobus y Bizkaibus, así como el tranvía en el tramo entre Euskalduna y Basurto, verán modificados sus recorridos y paradas.
El dispositivo incluye también restricciones de acceso y salida en garajes de las zonas afectadas, así como reservas de estacionamiento en los entornos de salida y meta.
Principales afecciones de tráfico
Las principales afecciones de tráfico comenzarán desde el martes 2 de septiembre, día previo a la carrera.
Concretamente, a las 21:00 horas, se producirá el primer corte significativo en la carretera Enekuri-Artxanda, donde solo se permitirá el paso a vecinos y trabajadores.
Llegado el día de la carrera, el miércoles 3 de septiembre, se activarán los cortes más importantes. Entre las 6:30 y las 21:00 horas permanecerán restringidas las zonas de Sabino Arana, Abandoibarra y Gran Vía. En concreto, desde las 7:00 hasta las 21:00 horas se cerrará el acceso a Gran Vía entre el Sagrado Corazón y Moyua, así como el paseo Anselmo Clavé y el resto de calles transversales a Gran Vía desde Rodríguez Arias.
Únicamente la calle Iparraguirre permitirá la circulación transversal mientras sea posible.
A partir de las 9:00 horas y hasta el final del evento, se prohibirá la circulación en el Puente Euskalduna a todo vehículo ajeno a la organización o al operativo municipal. Además, se cerrarán los túneles Artxanda–Salve y el gratuito de Ugasko–La Salve en ambos sentidos al menos una hora antes de la salida de la carrera.
Su reapertura dependerá del desarrollo del evento y de las indicaciones de Policía Municipal y Ertzaintza.
Más noticias sobre sociedad
Fallece un camionero en Olite al volcar su vehículo
El accidente ha ocurrido hacia las 04:00 de la madrugada en la carretera AP-15 en sentido Pamplona.
Nuevas evacuaciones en Castilla y León y Asturias, mientras Galicia registra una evolución más favorable
Desde que comenzó esta ola de incendios, han sido desalojadas de sus casas unas 34 000 personas, y 413 992 hectáreas han quedado calcinadas, en un total de 268 incendios. Además, un total de 48 personas han sido detenidas por su presunta implicación.
El espectáculo de las olas atrae a decenas de personas al Paseo Nuevo donostiarra
Debido al aviso de mala mar y oleaje emitido por Euskalmet, el Ayuntamiento de San Sebastián ha cerrado hoy la isla de Santa Clara y ha prohibido el acceso de vehículos al Paseo Nuevo. A pesar de ello, muchos donostiarras y visitantes han querido disfrutar del espectáculo de las olas y más de uno se ha ido a casa mojado de arriba a abajo.
Detienen a un hombre en Vitoria-Gasteiz por agredir a su pareja
El presunto agresor persiguió a la mujer por la calle y esta tuvo que ser protegida por varios ciudadanos hasta la llegada de la Policía Local.
Navarra, una comunidad ya "tensionada", acogerá a 118 menores en el plazo de un año
El decreto aprobado por el Consejo de Ministros fija una ratio de 32,6 menores por 100.000 habitantes. Sin embargo, Euskadi y Cataluña no tendrían que acoger a ningún joven de acogida debido al "esfuerzo realizado hasta la fecha".
Osakidetza empleará un traductor neuronal para traducir al castellano la información de las consultas médicas realizadas en euskera
La herramienta permitirá que se pueda introducir información en euskera en el historial de los pacientes y que los profesionales no bilingües puedan acceder a ella con seguridad.
Galicia suma ya más de 95.000 hectáreas afectadas por los incendios forestales en agosto
Galicia suma ya más de 95.000 hectáreas afectadas por los incendios forestales en agosto. A pesar de ello, sólo quedan tres incendios activos de más de 20 hectáreas: dos en Ourense y uno en Lugo.
El Ayuntamiento de San Sebastián ha retirado esta madrugada 220 toneladas de piedras de la playa de Ondarreta
El Ayuntamiento de San Sebastián ha retirado esta madrugada 220 toneladas de piedras de la playa de Ondarreta El operativo volverá a repetirse hoy, desde la noche del martes hasta la madrugada del miércoles
Raúl Incertis, médico en Gaza: 'Se está retransmitiendo un genocidio en directo'
El médico de urgencias y anestesista Raúl Incertis ha trabajado hasta hace un mes en el hospital que Israel ha bombardeado, el de Nasser. Asegura que mientras él estaba allí sufrieron seis ataques, pero nada como este último.