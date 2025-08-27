Trafikoa
Trafiko-murrizketa ugari Bilbon irailaren 2an eta 3an, Vueltaren etapa dela eta

Trafiko murrizketa nabarienak Enekuri-Artxanda errepidean, Diego Lopez de Haro kalean, Sabino Aranan eta Euskalduna zubian izango dira. Kasuak kasu, murrizketak asteartean hasiko dira.

2025 Bilboko Itzulia

Vuelta, 2016an, Bilbon. Artxiboko argazkia: EFE.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bilbok Espainiako Itzuliaren 3. etapa hartuko du irailaren 3an, asteazkenean. Lasterketa San Mamesetik abiatuko da 13:30ean eta Diego Lopez de Haron amaituko da, 17:30ean.

Etapak trafiko murrizketak eragingo ditu, bezperatik. Izan ere, irailaren 2an, asteartean, muntaketa-lanak hasiko dira San Mames inguruan, 09:00etatik aurrera. Athleticen partidek izaten duten antzeko eragina izango du trafikoan.

Horrenbestez, Udalak gomendatu du auto pribatua ez erabiltzea, aukerarik egokienak metroa eta trena hartzea delakoan. Izan ere, Bilbobuseko eta Bizkaibuseko ibilbideek ere mozketak izango dituzte, baita Euskalduna eta Basurtu arteko tranbiak ere. Ibilbideekin batera, beraz, ohiko geltokiak mugituko dira.

Halaber, murrizketak izango diren eremuetako garajeetan sartu-irtenak egiteko aldaketak izango dira, bai eta irteerako eta helmugako inguruneetan aparkatzeko erreserbak ere.

Errepide-mozketa nagusiak

Irailaren 2an hasiko dira errepide-mozketak, lasterketa hasi aurreko egunean. 

Diseño sin título - 1

Trafikoak izango dituen murrizketa nagusiak. irudia: EITB MEDIA.

Zehazki, lehen mozketa bezperako 21:00etan izango da, Enekuri-Artxanda errepidean, eta bizilagunei eta langileei bakarrik utziko zaie igarotzen.

Lasterketaren egunean, irailaren 3an, mozketa nabarienak aktibatuko dira. Hain zuzen ere, 06:30 eta 21:00 bitartean Sabino Arana, Abandoibarra eta Kale Nagusiko trafikoa mugatuta egongo da. Hala, 07:00etatik aurrera Kale Nagusirako sarbidea itxita egongo da Jesusen Bihotza eta Moyua artean, baita Anselmo Clave pasealekua eta Kale Nagusirako zeharkaleak ere.

Hala ere, Iparragirre kaleak zeharkako zirkulazioa izango du.

Bestalde, 09:00etatik aurrera eta ekitaldiaren amaierara arte, Euskalduna zubian ez da trafikorik izango, antolatzaileen eta Udal-operatiboko ibilgailuak izan ezik. Gainera, tunel garrantzitsuenak ere, Artxanda, Salve eta Ugasko itxiko dira bi noranzkoetan, gutxienez lasterketa hasi baino ordubete lehenago.

Ez dago jakiterik noiz irekiko dituzten, Udaltzaingoaren eta Ertzaintzaren esku egongo baita.

