Detenido un hombre en Galdakao acusado de un delito contra la libertad sexual

El pasado sábado una mujer interpuso la denuncia y el hombre fue arestado. Se le imputa un delito contra la libertad sexual. El arrestado pasó al día siguiente a disposición judicial.

Un varón fue detenido el pasado sábado en la localidad vizcaína de Galdakao por un delito contra la libertad sexual, según ha confirmado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

Los hechos ocurrieron el mismo sábado cuando una mujer interpuso una denuncia y el hombre fue detenido por un delito contra la libertad sexual. El arrestado pasó al día siguiente a disposición judicial.

