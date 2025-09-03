Detenido un hombre en Galdakao acusado de un delito contra la libertad sexual

Un varón fue detenido el pasado sábado en la localidad vizcaína de Galdakao por un delito contra la libertad sexual, según ha confirmado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

Los hechos ocurrieron el mismo sábado cuando una mujer interpuso una denuncia y el hombre fue detenido por un delito contra la libertad sexual. El arrestado pasó al día siguiente a disposición judicial.