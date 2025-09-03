Emakumeen aurkako indarkeria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon bat atxilotu dute Galdakaon, sexu-askatasunaren aurkako delitua egotzita

Emakumezko batek erasoa salatu zuen larunbatean, eta egun horretan bertan atxilotu zuten gizonezkoa, sexu-askatasunaren aurkako delitua egotzita. Igandean, epailearen esku utzi zuten. 

author image

EITB

Azken eguneratzea

Gizonezko bat atxilotu zuten joan den larunbatean Galdakaon, sexu-askatasunaren aurkako delitu bat egitea leporatuta, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak zabaldu duenez.

Emakumezko batek erasoa salatu zuen larunbatean, eta egun horretan bertan atxilotu zuten gizonezkoa, sexu-askatasunaren aurkako delitua egitea egotzita. Biharamunean, igandean, epailearen aurrera eraman zuten. 

Tratu Txarrak Indarkeria matxistaren biktimak Indarkeria matxista Galdakao Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu