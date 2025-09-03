Fallece el conductor de un vehículo tras chocar contra un camión en la N-113 en Fitero
El accidente ha ocurrido este miércoles a la mañana, cuando un camión y un turismo han colisionado. La Policía Foral investiga las causas del siniestro.
Una persona de unos 30 años ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido hacia las 11:25 horas de este miércoles en la N-113, en el punto kilométrico 99, en el término municipal de Fitero (Navarra).
El siniestro ha ocurrido al chocar un turismo y un camión. El conductor del coche ha fallecido, según ha informado la Policía Foral, cuerpo que se encarga de la instrucción del atestado.
