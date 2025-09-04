Cuenca de Pamplona
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Polémica por las modificaciones en la carretera que atraviesa el campus de la Universidad de Navarra

La carretera en una 'ciclocalle' de sentido único, donde se circulará a un máximo de 30 kilómetros por hora desde Azpilagaña hacia la avenida de Aróstegui. El alcalde de Zizur Mayor ha criticado la falta de diálogo y ha advertido de las dificultades de movilidad que ese sentido único acarrerrán a cientos de personas.
Carretera del campus de la Universidad de Navarra REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/9/2025
Carretera del campus de la Universidad de Navarra. Foto: Ayuntamiento de Pamplona. Europa Press.
Euskaraz irakurri: Polemika piztu da Nafarroako Unibertsitatearen campusa zeharkatzen duen errepidean izandako aldaketengatik
author image

EITB

Última actualización

La carretera que atraviesa el campus de la Universidad de Navarra se va a convertir en una 'ciclocalle' de sentido único, donde se circulará a un máximo de 30 kilómetros por hora desde Azpilagaña hacia la avenida de Aróstegui. 

El ejecutivo de Asirón ha dejado a un lado, por lo tanto, la intención inicial de cerrar la carretera, y ha planificado la circulación en sentido único; decisión, pese a todo, no compartida por todos. 

Según ha explicado el Consistorio pamplonés en un comunicado, el tráfico ciclista tendrá prioridad y la circulación ciclista se realizará, en principio, en el mismo sentido de la vía. La velocidad del tráfico rodado se limitará a 30 km/h, colocándose, además,elementos reductores de velocidad.

El sentido de circulación desde la avenida de Aróstegui hacia Azpilagaña se ha descartado, por la sobrecarga que según el Ayuntamiento produciría en la avenida de Navarra en su intersección con Pío XII.

Sin embargo, el alcalde de la localidad limítrofe Zizur Mayor, Jon Gondán ha denunciado que esta decisión de establecer el sentido único en esa dirección y no al revés, “incrementará el tráfico y los atascos en el nudo de Etxabakoitz a la altura de la conocida Venta Andrés".

Gondán, ha mostrado su preocupación y malestar por la decisión y ha criticado la falta de diálogo en torno a esta cuestión, asegurando que no ha habido ninguna reunión previa, pese a tratarse de una vía fundamental para la movilidad de cientos de personas que cada día se desplazan entre Zizur Mayor, Pamplona y otras localidades del entorno.

Navarra Pamplona Ayuntamiento de Pamplona Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Radio Vitoria celebra sus 90 años con un gran espectáculo audiovisual de luz y sonido, que podrá seguirse por eitb.eus
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Radio Vitoria celebra sus 90 años con un gran espectáculo audiovisual de luz y sonido, que podrá seguirse por eitb.eus

El espectáculo titulado "Batzen gaituen ahotsa / La voz que nos une" hará un repaso visual de los hechos más relevantes del territorio de los últimos 90 años, a través del sonido de la emisora, con una puesta en escena que incluye actuaciones de danza y música. Contará con invitados como el diputado general de Álava Ramiro González, la alcaldesa de la ciudad Maider Etxebarria y el director general de EITB Andoni Aldekoa. Podrá seguirse a partir de las 21:30 horas en Radio Vitoria, eitb.eus y la plataforma GUAU. 
BILBAO, 03/09/2025.- La iniciativa Gernika Palestina ha invadido este miércoles un tramo de la Gran Vía de Bilbao al paso de la Vuelta ciclista por la capital vizcaína en protesta por la participación del equipo Israel Premier Tech y en apoyo a Palestina. EFE/Miguel Toña
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Palestinarekin Elkartasuna llama a concentrarse esta tarde en Bilbao en solidaridad con los detenidos en las protestas en La Vuelta

El colectivo ha calificado la suspensión del final previsto en la Gran Vía de Bilbao como "una victoria a favor del pueblo palestino" que cree que "puede ser un primer paso para la expulsión del equipo sionista IPT". Asimismo, ha lamentado que el consejero de Seguridad Bingen Zupiria "criminalice acciones en favor de Palestina".
Cargar más