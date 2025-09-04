Polémica por las modificaciones en la carretera que atraviesa el campus de la Universidad de Navarra

La carretera que atraviesa el campus de la Universidad de Navarra se va a convertir en una 'ciclocalle' de sentido único, donde se circulará a un máximo de 30 kilómetros por hora desde Azpilagaña hacia la avenida de Aróstegui.

El ejecutivo de Asirón ha dejado a un lado, por lo tanto, la intención inicial de cerrar la carretera, y ha planificado la circulación en sentido único; decisión, pese a todo, no compartida por todos.

Según ha explicado el Consistorio pamplonés en un comunicado, el tráfico ciclista tendrá prioridad y la circulación ciclista se realizará, en principio, en el mismo sentido de la vía. La velocidad del tráfico rodado se limitará a 30 km/h, colocándose, además,elementos reductores de velocidad.

El sentido de circulación desde la avenida de Aróstegui hacia Azpilagaña se ha descartado, por la sobrecarga que según el Ayuntamiento produciría en la avenida de Navarra en su intersección con Pío XII.

Sin embargo, el alcalde de la localidad limítrofe Zizur Mayor, Jon Gondán ha denunciado que esta decisión de establecer el sentido único en esa dirección y no al revés, “incrementará el tráfico y los atascos en el nudo de Etxabakoitz a la altura de la conocida Venta Andrés".

Gondán, ha mostrado su preocupación y malestar por la decisión y ha criticado la falta de diálogo en torno a esta cuestión, asegurando que no ha habido ninguna reunión previa, pese a tratarse de una vía fundamental para la movilidad de cientos de personas que cada día se desplazan entre Zizur Mayor, Pamplona y otras localidades del entorno.