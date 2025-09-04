Iruñerria
Polemika, Nafarroako Unibertsitatearen campusa zeharkatzen duen errepidean izandako aldaketengatik

Azpilagañatik Arostegi etorbiderantz, norabide bakarrean eta 30 km/h-ko abiaduran bideratuko da trafikoa. Zizur Nagusiko alkateak elkarrizketarik eza kritikatu du, eta noranzko bakar horrek ehunka pertsonari eragingo dizkien mugikortasun-zailtasunez ohartarazi du.

Carretera del campus de la Universidad de Navarra REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/9/2025
Nafarroako Unibertsitateko campuseko errepidea. Argazkia: Iruñeko Udala. Europa Press.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako Unibertsitatearen campusa zeharkatzen duen errepidea norabide bakarreko 'ziklokale' bihurtuko da, eta Azpilagañatik Arostegi etorbiderantz zirkulatuko da handik, gehienez ere 30 kilometro orduko abiaduran

Asironen Gobernuak, beraz, albo batera utzi du errepidea ixteko hasierako asmoa, eta horren ordez, noranzko bakarreko zirkulazioa hobetsi du; erabaki, hala ere, ez da denen gustukoa izan. 

Iruñeko Udalak ohar baten bidez azaldu duenez, txirrindularien trafikoak lehentasuna izango du eta, printzipioz, txirrindularien zirkulazioa bidearen noranzko berean egingo da. Ibilgailuen abiadura 30 km/h-ra mugatuko da eta, gainera, abiadura murrizteko elementuak jarriko dira.

Arostegi etorbidetik Azpilagañaranzko zirkulazioaren noranzkoa baztertu egin da, Udalaren arabera arazoak ekarriko lituzkeelako Nafarroa etorbidea Pio XII .arekin gurutzatzen den tokian. 

Aldaketa horien haritik, Zizur Nagusiko alkate Jon Gondanek salatu duenez, noranzko bakarra norabide horretan ezartzeak, eta ez alderantziz, "trafikoa eta auto-ilarak areagotuko ditu Etxabakoitzeko lotunean, Andres Benta gisa ezagutzen denaren parean".

Gondan kezkatuta eta haserre agertu da erabakiarekin, eta gai horren inguruko elkarrizketarik eza kritikatu du, aurretik bilerarik egin ez dela ziurtatuz.  Zizur Nagusia, Iruñea eta ingurukuko beste herri batzuen artean egunero joan-etorrian ibiltzen diren ehunka pertsonen mugikortasunerako funtsezko bidea izanik, askorentzat arazo bihurtuko dela ohartarazi du. 

