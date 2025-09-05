Solidaridad
Caceroladas multitudinarias contra el genocidio palestino en toda Euskal Herria

Euskaraz irakurri: Palestinako genozidioaren kontrako kazeroladak egin dituzte Euskal Herri osoan
EITB

Tras las multitudinarias movilizaciones contra el genocidio palestino durante la etapa de La Vuelta en Bilbao, hoy los cacerolazos han resonado con fuerza a lo largo y ancho de toda Euskal Herria, tanto en las capitales como en numerosos municipios.

