Palestinako genozidioaren kontrako kazeroladak egin dituzte Euskal Herri osoan

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Vueltaren Bilboko etapan genozidioaren kontrako mobilizazio jendetsuak izan ostean, lapiko-protestak izan dira nagusi gaur Euskal Herriaren luze-zabal osoan, hiriburu zein udalerrietan.

Palestina Israel Bilbo Donostia Gizartea

