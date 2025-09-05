Palestinako genozidioaren kontrako kazeroladak egin dituzte Euskal Herri osoan
Vueltaren Bilboko etapan genozidioaren kontrako mobilizazio jendetsuak izan ostean, lapiko-protestak izan dira nagusi gaur Euskal Herriaren luze-zabal osoan, hiriburu zein udalerrietan.
Maribel Vilaplana kazetariak lehen aldiz hitz egin du: "Kasualitatea izan zen Mazonekin bazkaltzea"
Valentziako presidenteak dei ugari jaso zituela, eta, hori dela eta, bazkaria askotan eten zela esan du. Hala ere, adierazi du Mazonek ez ziola inolako kezkarik erakutsi, eta, beraz, ez zuela jakin zer gertatzen ari zen.
Nafarroako Osasun Publikoak neurriak hartu ditu Erriberriko hegoaldean legionella agerraldi bat eteteko
Mairagako Mankomunitateko bizilagunei eskatu die etxean hainbat neurri hartzeko.
Hemen da "odol-ilargia": igande honetan izango da ikusgai ilargi-eklipse osoa
Fenomenoa begi hutsez ikusi ahal izango da, tresna optiko edo iragazkirik gabe, ez baita batere arriskutsua. Eklipsea 20:11n helduko da bere unerik gorenera.
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiarentzat "diskriminatzailea eta legez kanpokoa" da Egogaingo (Eibar) zaintzaile lanpostu guztietan euskara eskatzea
Euskara eskakizuna ez egiaztatzeagatik Egogain egoitza publikoko zazpi langile egonkortzeko ezohiko prozesutik kanpo uztearen deuseztapena berretsi du azken epaiak.
Bikote bat epaituko dute Donostian, bi hilabeteko haurra astinduz haren bizia arriskuan jartzea egotzita
Zazpi urte eta zazpi hilabeteko espetxe-zigorra eskatu dute bikotearentzat. Haurrak lesio larriak jasan zituen 2023ko urrian jasandako astinduengatik.
Hasi da Lekeitioko Antzar Eguna!
Hasi da Lekeitioko Antzar Eguneko Antzar Jaiaren 2025eko edizioa. Gozatu festa osoaz, zuzenean, ETB1en eta eitb.eus-en.
Markina-Xemeingo zesta-punta komunitateari omenaldia eginez ospatuko du Eusko Jaurlaritzak Euskal Diasporaren Eguna
Mikele Irazusta diasporako artista argentinarrak diseinatutako mural bat sortuko du astelehenean bertan Markina-Xemeinen, dantza tradizionalak, stand kulturalak eta herriko eragileen eta Saint-Pierre eta Mikeluneko dantza taldearen partaidetza bilduko dituen jardunaldiaren barruan.
Hiru pertsona atxilotu dituzte Iruñean, etxebizitza abandonatu batean beste bati erasotzea egotzita
Akusatuak, 20, 21 eta 25 urtekoak, aske geratu dira. Ostegun goizaldean jazo zen istilua, Errotazar kalearen eta Arantzadiko Inguruneko kalearen arteko etxebizitza batean.
Justiziak Hondarribiko Alardea arautzen duen udal dekretua babestu du
Hondarribiko alkateak epailearen erabakia errespetatzeko eskatu du, tentsioak saihesteko.