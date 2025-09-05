DANA en Valencia

La periodista Maribel Vilaplana rompe el silencio: "Fue una maldita coincidencia" comer con Mazón

Explica que la comida se interrumpió en varias ocasiones por las numerosas llamadas recibidas por el presidente, si bien señala que Mazón no le mostró ninguna preocupación y que, por tanto, no supo lo que estaba ocurriendo en aquel momento.
Maribel Vilaplana, en una imagen de archivo. | Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Maribel Vilaplana kazetariak hautsi du isiltasuna: "Kasualitatea izan zen Mazonekin bazkaltzea"
author image

EITB

Última actualización

Tras diez meses de silencio, la periodista Maribel Vilaplana ha aclarado a través de una carta abierta el almuerzo que mantuvo con el presidente valenciano, Carlos Mazón, con quien, según Vilaplana, estuvo hasta las 18:30 o 18:45 horas, a pesar de que el propio president declaró que a las 18:00 horas estaba en su despacho de la Generalitat.

Sostiene que el 29 de octubre mantuvo su agenda porque "no era consciente de la magnitud de la tragedia que se avecinaba" y llegó pasadas las 15 horas al restaurante de València donde había sido citada por el president para una comida profesional, con el objetivo de "explorar posibles vías de colaboración profesional".

La periodista explica que la comida se interrumpió en varias ocasiones por las numerosas llamadas recibidas por el presidente, si bien señala que Mazón no le mostró ninguna preocupación por lo que destaca que no supo lo que estaba ocurriendo en aquel momento. "Estar allí aquel día fue una maldita coincidencia y un horrible golpe de mala suerte", subraya, y asegura que "lo verdaderamente importante es esclarecer qué pasó aquel día y asumir las responsabilidades que correspondan".

Asimismo, Vilaplana ha denunciado que en los últimos meses ha sufrido acoso que le obligó a ser hospitalizada.

Comunidad Valenciana DANA Sociedad

