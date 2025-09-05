Goidia Valentzian
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Maribel Vilaplana kazetariak lehen aldiz hitz egin du: "Kasualitatea izan zen Mazonekin bazkaltzea"

Valentziako presidenteak dei ugari jaso zituela, eta, hori dela eta, bazkaria askotan eten zela esan du. Hala ere, adierazi du Mazonek ez ziola inolako kezkarik erakutsi, eta, beraz, ez zuela jakin zer gertatzen ari zen.

(Foto de ARCHIVO) La consejera del Levante UD, Maribel Vilaplana Vilaplana, durante un acto en homenaje al fundador del Levante, José Ballester, y su esposa, Teresa Molins, en el Estadio Ciutat de Valencia, a 28 de mayo de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). La Diputación de Valencia aprobó la concesión de una subvención de algo más de 12.000 euros a la Fundación del Levante UD para la repatriación de los restos del fundador del club, José Ballester Gozalvo, y su esposa, Teresa Molins, que yacen en París desde 1970. Junto a su esposa, Teresa Molins Gausach, Ballester se exilió tras la guerra, tras ser condenado en rebeldía a 30 años de cárcel. Permaneció en París hasta su muerte, en 1970, donde ambos fueron enterrados. Jorge Gil / Europa Press 28/5/2025
Maribel Vilaplana, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hamar hilabete isilik pasatu ostean, Maribel Vilaplana kazetariak gutun ireki baten bidez eman du Carlos Mazon Valentziako presidentearekin izan zuen bazkariaren berri. Vilaplanaren arabera, 15:00etatik 18:30 edo 18:45era arte egon zen harekin, nahiz eta presidenteak esan zuen 18:00etan Generalitateko bulegoan zegoela.

Kazetariaren hitzetan, bazkaria hainbatetan eten zen, presidenteak dei ugari jaso zituelako. Hala ere, adierazi du Mazonek ez ziola inolako kezkarik erakutsi, eta, beraz, nabarmendu du ez zuela jakin zer gertatzen ari zen. "Kasualitate hutsa izan zen, eta arduradunei dagokie azalpenak ematea", azpimarratu du.

Bestalde, Vilaplanak salatu du azken hilabeteetan jazarpena pairatu duela, eta horren ondorioz ospitaleratu egin behar izan zutela.

Valentzia Erkidegoa Goialdeko depresioa Gizartea

Albiste gehiago gizartea

Gehiago kargatu