Tres detenidos por lesiones tras agredir a otro en una vivienda abandonada en Pamplona

Los acusados, de 20, 21 y 25 años, han quedado en libertad tras su paso por el juzgado. Los hechos ocurrieron en la madrugada del jueves, en el entorno de una vivienda abandonada, entre las calles Errotazar y Vuelta de Aranzadi.

Policía Municipal de Pamplona. Foto de archivo: Ayuntamiento de Pamplona
Euskaraz irakurri: Hiru pertsona atxilotu dituzte Iruñean abandonatutako etxebizitza batean beste bati eraso egiteagatik
Tres chicos de 20, 21 y 25 años han sido detenidos en Pamplona/Iruña acusados de un delito de lesiones, tras supuestamente agredir a otro hombre que resultó herido en una oreja. 

Los acusados, que al parecer duermen en una casa abandonada de la zona de Aranzadi, han quedado en libertad tras su paso por el juzgado.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del jueves, sobre las 00:40 horas, cuando los municipales recibieron un aviso de que se había producido una pelea en el entorno de una vivienda abandonada, entre las calles Errotazar y Vuelta de Aranzadi.

Una vez en el lugar, los agentes encontraron a una persona con una herida sangrante en su oreja, al parecer causada por otros tres chicos, a quienes detuvieron por un delito de lesiones.

