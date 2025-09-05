Nafarroa
Hiru pertsona atxilotu dituzte Iruñean, etxebizitza abandonatu batean beste bati erasotzea egotzita

Akusatuak, 20, 21 eta 25 urtekoak, aske geratu dira. Ostegun goizaldean jazo zen istilua, Errotazar kalearen eta Arantzadiko Inguruneko kalearen arteko etxebizitza batean.

Iruñeko Udaltzaingoa. Artxiboko argazkia: Iruñeko Udala
author image

EITB

Azken eguneratzea

20, 21 eta 25 urteko hiru gizon atxilotu dituzte Iruñean,  lesio-delitu bat egotzita, beste bati eraso egin eta belarri batean zauria egiteagatik. 

Arantzadiko Inguruneko kalean dagoen etxe abandonatu batean lo egiten omen dute, eta epailearen aurretik igaro ondoren aske geratu dira.

Ostegun goizaldean, 00:40 aldera, Errotazar kalearen eta Arantzadiko Inguruneko kalearen arteko etxebizitza abandonatu batean liskar bat izan zela jakin zuen Iruñeko Udaltzaingoak herritar baten dei bati esker.

Bertaratutakoan, belarritik odoletan zegoen gizon bat aurkitu zuten agenteek. Zauria beste hiru gizonek eragin ziotela jakin ondoren, agenteek atxilotu egin zituzten hirurak, lesio-delitu bat egotzita.

