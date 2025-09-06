Detenido por agredir sexualmente a su ex pareja en un parque de Vitoria-Gasteiz
El arrestado, un hombre de 41 años, ha sido detenido en el parque de Arriaga tras ser sorprendido por testigos y permanece en la cárcel por orden judicial.
La Ertzaintza ha detenido en Vitoria-Gasteiz a un hombre de 41 años, acusado de agredir sexualmente a su ex pareja. Según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el arrestado obligó a la mujer a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad en el parque de Arriaga.
El suceso ocurrió sobre las 16:30 horas del viernes, cuando varios paseantes escucharon los gritos de la víctima y alertaron a la Ertzaintza. Los agentes encontraron a la mujer corriendo hacia ellos y localizaron al presunto agresor desnudo de cintura para abajo en las inmediaciones.
Según el testimonio de la víctima, había quedado con su ex pareja para devolverle unos objetos personales. Sin embargo, una vez en el parque fue retenida e inmovilizada.
El hombre ha sido arrestado por un delito contra la libertad sexual y trasladado a dependencias policiales. Tras pasar a disposición judicial, el juez ha decretado su ingreso inmediato en prisión.
