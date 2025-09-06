Genero-indarkeria
Gizon bat atxilotu dute Gasteizen bikotekide ohiari sexu-erasoa egiteagatik

41 urteko atxilotua Arriagako parkean atzeman dute lekukoek biktima erasotzen harrapatu ostean. Ustezko erasotzailea kartzelan dago epailearen aginduz.

vehículo ertzaintza
Ertzaintzaren ibilgailua. Argazkia: Europa Press.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak 41 urteko gizon bat atxilotu du Gasteizen, bikotekide ohiari sexu-erasoa egitea egotzita. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, atxilotuak sexu-harremanak izatera behartu zuen emakumea, Arriagako parkean.

Erasoa ostiral arratsaldean izan zen, 16:30ean. Hainbat ibiltarik emakume baten oihuak entzun zituzten, eta Ertzaintzari deitu zuten. Agenteak heldu zirenean, emakumeak korrika egin zuen haiengana, eta ustezko erasotzailea gerritik behera biluzik aurkitu zuten.

Biktimaren testigantzaren arabera, bikotekide ohiarekin geratuta zegoen objektu pertsonal batzuk itzultzeko. Hala ere, baina behin parkean zegoela, atxilotutako gizonak emakumea atxiki eta immobilizatu egin zuen.

Ustezko erasotzailea atxilotu egin dute sexu-askatasunaren aurkako delitu bat egotzita, eta ertzain-etxera eraman dute. Epailearen aurretik igaro ostean, epaileak berehala espetxeratzeko agindu eman du.

Indarkeria matxista Gizartea Araba Gasteiz Ertzaintza Matxismoa

