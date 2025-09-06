Gizon bat atxilotu dute Gasteizen bikotekide ohiari sexu-erasoa egiteagatik
41 urteko atxilotua Arriagako parkean atzeman dute lekukoek biktima erasotzen harrapatu ostean. Ustezko erasotzailea kartzelan dago epailearen aginduz.
Ertzaintzak 41 urteko gizon bat atxilotu du Gasteizen, bikotekide ohiari sexu-erasoa egitea egotzita. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, atxilotuak sexu-harremanak izatera behartu zuen emakumea, Arriagako parkean.
Erasoa ostiral arratsaldean izan zen, 16:30ean. Hainbat ibiltarik emakume baten oihuak entzun zituzten, eta Ertzaintzari deitu zuten. Agenteak heldu zirenean, emakumeak korrika egin zuen haiengana, eta ustezko erasotzailea gerritik behera biluzik aurkitu zuten.
Biktimaren testigantzaren arabera, bikotekide ohiarekin geratuta zegoen objektu pertsonal batzuk itzultzeko. Hala ere, baina behin parkean zegoela, atxilotutako gizonak emakumea atxiki eta immobilizatu egin zuen.
Ustezko erasotzailea atxilotu egin dute sexu-askatasunaren aurkako delitu bat egotzita, eta ertzain-etxera eraman dute. Epailearen aurretik igaro ostean, epaileak berehala espetxeratzeko agindu eman du.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Pertsona bat ikerketapean, Eibarko bizilagun bati 40.000 euroko iruzurra egiteagatik "maitasunaren iruzurrarekin"
Iruzurra sare sozialen bidez egin zuten, herentzia baten promesarekin, eta biktimak bi hilabeteren buruan transferitu zuen dirua.
Martxan da A-8 autobideko tarteko radarra Saltacaballon
Onton eta Castro Urdiales arteko tartea zainduko du, 100 km/h-ko abiadura-muga duena, eta isunak gutxienez 100 eurokoak izango dira.
Ehun bat ontzik Palestinaren aldeko itsas martxa egin dute gaur Santurtzitik Bilbora
Martxa larunbat eguerdian abiatu da Santurtziko portutik Bilboko Itsas Museorantz.
Ertzaintza 11 pertsona gehiago ikertzen ari da uztailean Azpeitian izandako istiluengatik
Ikerketa zabalik dago oraindik, eta ez da baztertzen pertsona gehiago atxilotzea edo ikertzea desordena publiko horiekin zerikusia dutelakoan.
Maribel Vilaplana kazetariak lehen aldiz hitz egin du: "Kasualitatea izan zen Mazonekin bazkaltzea"
Valentziako presidenteak dei ugari jaso zituela, eta, hori dela eta, bazkaria askotan eten zela esan du. Hala ere, adierazi du Mazonek ez ziola inolako kezkarik erakutsi, eta, beraz, ez zuela jakin zer gertatzen ari zen.
Palestinako genozidioaren kontrako kazeroladak egin dituzte Euskal Herri osoan
Vueltaren Bilboko etapan genozidioaren kontrako mobilizazio jendetsuak izan ostean, lapiko-protestak izan dira nagusi gaur Euskal Herriaren luze-zabal osoan, hiriburu zein udalerrietan.
Nafarroako Osasun Publikoak neurriak hartu ditu Erriberriko hegoaldean legionella agerraldi bat eteteko
Mairagako Mankomunitateko bizilagunei eskatu die etxean hainbat neurri hartzeko.
Hemen da "odol-ilargia": igande honetan izango da ikusgai ilargi-eklipse osoa
Fenomenoa begi hutsez ikusi ahal izango da, tresna optiko edo iragazkirik gabe, ez baita batere arriskutsua. Eklipsea 20:11n helduko da bere unerik gorenera.
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiarentzat "diskriminatzailea eta legez kanpokoa" da Egogaingo (Eibar) zaintzaile lanpostu guztietan euskara eskatzea
Euskara eskakizuna ez egiaztatzeagatik Egogain egoitza publikoko zazpi langile egonkortzeko ezohiko prozesutik kanpo uztearen deuseztapena berretsi du azken epaiak.