El radar de tramo de la A-8 en Saltacaballo (Cantabria) ha entrado en funcionamiento este sábado, 6 de septiembre, tras casi un año de espera. Este controlará un recorrido de 6,5 kilómetros entre la cuesta de Ontón y la salida de Castro Urdiales-Sámano, en sentido Cantabria.

El dispositivo se activa mediante cámaras que registran la matrícula en dos puntos y calculan la velocidad media en todo el trayecto. En dirección a Bizkaia, el control comienza a la altura de Sámano y concluye en Ontón, bajo la gasolinera Easygas.

La sanción mínima será de 100 euros para quienes superen la media de 100 kilómetros por hora en este tramo. La Dirección General de Tráfico ha anunciado que inicialmente se enviarán avisos a los infractores antes de comenzar a sancionar.

Con este radar, la DGT ha explicado que "busca reducir la alta siniestralidad" de un punto que soporta un tráfico de más de 60.000 vehículos diarios. La medida llega acompañada de un ajuste en el límite de velocidad, que ha pasado de 80 a 100 km/h para "lograr mayor homogeneidad en la circulación".