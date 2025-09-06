Hoy es noticia
Tráfico
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Comienza a funcionar el radar de la A-8 en Saltacaballo

El radar de tramo controlará el intervalo entre Ontón y Castro Urdiales, con límite de 100 km/h, y las multas serán de mínimo 100 euros.
Radar en Saltacaballo, Castro Urdiales (Cantabria). Foto de archivo.
Euskaraz irakurri: Martxan da A-8 autobideko tarteko radarra Saltacaballon
author image

EITB

Última actualización

El radar de tramo de la A-8 en Saltacaballo (Cantabria) ha entrado en funcionamiento este sábado, 6 de septiembre, tras casi un año de espera. Este controlará un recorrido de 6,5 kilómetros entre la cuesta de Ontón y la salida de Castro Urdiales-Sámano, en sentido Cantabria.

El dispositivo se activa mediante cámaras que registran la matrícula en dos puntos y calculan la velocidad media en todo el trayecto. En dirección a Bizkaia, el control comienza a la altura de Sámano y concluye en Ontón, bajo la gasolinera Easygas.

La sanción mínima será de 100 euros para quienes superen la media de 100 kilómetros por hora en este tramo. La Dirección General de Tráfico ha anunciado que inicialmente se enviarán avisos a los infractores antes de comenzar a sancionar.

Con este radar, la DGT ha explicado que "busca reducir la alta siniestralidad" de un punto que soporta un tráfico de más de 60.000 vehículos diarios. La medida llega acompañada de un ajuste en el límite de velocidad, que ha pasado de 80 a 100 km/h para "lograr mayor homogeneidad en la circulación".

Vacaciones Accidentes de Tráfico Sociedad Bizkaia Cantabria Tráfico Autopista A8

Más noticias sobre sociedad

Cargar más