Martxan da A-8 autobideko tarteko radarra Saltacaballon
Onton eta Castro Urdiales arteko tartea zainduko du, 100 km/h-ko abiadura-muga duena, eta isunak gutxienez 100 eurokoak izango dira.
Larunbat honetan, irailak 6, jarri da martxan A-8 autobideko tarteko radarra Saltacaballon (Kantabria), instalatu eta ia urtebetera. 6,5 kilometroko tartea zainduko du, Ontongo aldapa eta Castro Urdiales-Samano irteera artekoa, Kantabriarako noranzkoan.
Kamerek matrikula erregistratzen dute bi puntutan, eta tarte horretako batez besteko abiadura kalkulatzen dute. Bizkairako noranzkoan, kontrola Samano parean hasi, eta Ontonen amaituko da, Easygas gasolindegiaren parean.
Tarte hori behar baino abiadura handiagoan egiten duten ibilgailuei gutxienez 100 euroko isuna jarriko diete; gehienez ere batez beste orduko 100 kilometroko abiadura eraman ahalko da bertan. Trafikoko Zuzendaritza Nagusiak (DGT), dena den, iragarri du hasiera batean jakinarazpenak bidaliko dituztela isunak bidaltzen hasi aurretik.
Radar horrekin, DGTk "ezbehar-tasa handia murriztu nahi du", egunero 60.000 ibilgailutik gorako trafikoa jasaten duen puntu horretan. Neurri hori hartzeaz gain, abiadura-muga aldatu dute, 80 km/h-tik 100 km/h-ra igota. "Zirkulazioan homogeneotasun handiagoa lortzeko" egin dutela esan dute.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Gizon bat atxilotu dute Gasteizen bikotekide ohiari sexu-erasoa egiteagatik
41 urteko atxilotua Arriagako parkean atzeman dute lekukoek biktima erasotzen harrapatu ostean. Ustezko erasotzailea kartzelan dago epailearen aginduz.
Pertsona bat ikerketapean, Eibarko bizilagun bati 40.000 euroko iruzurra egiteagatik "maitasunaren iruzurrarekin"
Iruzurra sare sozialen bidez egin zuten, herentzia baten promesarekin, eta biktimak bi hilabeteren buruan transferitu zuen dirua.
Ehun bat ontzik Palestinaren aldeko itsas martxa egin dute gaur Santurtzitik Bilbora
Martxa larunbat eguerdian abiatu da Santurtziko portutik Bilboko Itsas Museorantz.
Ertzaintza 11 pertsona gehiago ikertzen ari da uztailean Azpeitian izandako istiluengatik
Ikerketa zabalik dago oraindik, eta ez da baztertzen pertsona gehiago atxilotzea edo ikertzea desordena publiko horiekin zerikusia dutelakoan.
Maribel Vilaplana kazetariak lehen aldiz hitz egin du: "Kasualitatea izan zen Mazonekin bazkaltzea"
Valentziako presidenteak dei ugari jaso zituela, eta, hori dela eta, bazkaria askotan eten zela esan du. Hala ere, adierazi du Mazonek ez ziola inolako kezkarik erakutsi, eta, beraz, ez zuela jakin zer gertatzen ari zen.
Palestinako genozidioaren kontrako kazeroladak egin dituzte Euskal Herri osoan
Vueltaren Bilboko etapan genozidioaren kontrako mobilizazio jendetsuak izan ostean, lapiko-protestak izan dira nagusi gaur Euskal Herriaren luze-zabal osoan, hiriburu zein udalerrietan.
Nafarroako Osasun Publikoak neurriak hartu ditu Erriberriko hegoaldean legionella agerraldi bat eteteko
Mairagako Mankomunitateko bizilagunei eskatu die etxean hainbat neurri hartzeko.
Hemen da "odol-ilargia": igande honetan izango da ikusgai ilargi-eklipse osoa
Fenomenoa begi hutsez ikusi ahal izango da, tresna optiko edo iragazkirik gabe, ez baita batere arriskutsua. Eklipsea 20:11n helduko da bere unerik gorenera.
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiarentzat "diskriminatzailea eta legez kanpokoa" da Egogaingo (Eibar) zaintzaile lanpostu guztietan euskara eskatzea
Euskara eskakizuna ez egiaztatzeagatik Egogain egoitza publikoko zazpi langile egonkortzeko ezohiko prozesutik kanpo uztearen deuseztapena berretsi du azken epaiak.