Los Bomberos de Navarra intervienen en un incendio forestal en Urraúl Alto

Nueve medios aéreos trabajan en un incendio declarado en Urraúl Alto, en Navarra, en principio en un campo cosechado sin empacar pero que se ha extendido a una zona forestal de pinar y chopera.

Según ha informado SOS Navarra el aviso se ha recibido a las 14:19 horas, al detectarse las llamas en Santa Fé (Urraúl Alto), hasta donde han acudido efectivos de los parques de Bomberos de Sangüesa, Cordovilla y Navascués.

En las tareas de extinción se encuentran trabajando dos helicópteros del Gobierno Navarra y otros siete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).



Guardas de Medio Ambiente y la Policía Foral intervienen también en el terreno.