Los Bomberos de Navarra intervienen en un incendio forestal en Urraúl Alto

Las llamas se han declarado en un principio un campo cosechado sin empacar pero que se ha extendido a una zona forestal de pinar y chopera.
18:00 - 20:00
Agencias | EITB

Última actualización

Nueve medios aéreos trabajan en un incendio declarado en Urraúl Alto, en Navarra, en principio en un campo cosechado sin empacar pero que se ha extendido a una zona forestal de pinar y chopera.

Según ha informado SOS Navarra el aviso se ha recibido a las 14:19 horas, al detectarse las llamas en Santa Fé (Urraúl Alto), hasta donde han acudido efectivos de los parques de Bomberos de Sangüesa, Cordovilla y Navascués.

En las tareas de extinción se encuentran trabajando dos helicópteros del Gobierno Navarra y otros siete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Guardas de Medio Ambiente y la Policía Foral intervienen también en el terreno.

