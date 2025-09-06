Urraulgoitin piztu den baso-sute batean lanean ari dira Nafarroako Suhiltzaileak
Sugarrak uzta bildu gabe zuen sail batean piztu dira, baina pinuak eta makalak dituen baso-eremu batera zabaldu dira.
SOS Nafarroak jakitera eman duenez, 14:19an jakinarazi diete Santa Fen (Urraulgoiti) sugarrak ikusi dituztela, eta Zangozako, Cordovillako eta Nabaskozeko suhiltzaileak bertaratu dira.
Nafarroako Gobernuko bi helikoptero eta Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioko (MITECO) beste zazpi ari dira bertan lanean.
Ingurumeneko guardak eta Foruzaingoko agenteak ere bertaratu dira.
