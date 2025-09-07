Accidente de tráfico
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

53 personas heridas, al menos dos de ellas graves, en un accidente de autocar ocurrido en Barcelona

18:00 - 20:00
Accidente de autocar ocurrido en Barcelona
Euskaraz irakurri: 53 pertsona zauritu dira, horietako bi gutxienez larri, Bartzelonan izandako autobus-istripu batean
author image

EITB

Última actualización

El accidente ha tenido lugar pasadas las 12:00 horas en la autopista C-32, a su paso por el municipio de Santa Susanna (Barcelona).


Accidentes de Tráfico Barcelona Cataluña Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más