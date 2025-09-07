53 pertsona zauritu dira Bartzelonan izandako autobus istripu batean, horietako bi larri
Istripua 12:00ak jota zirenean gertatu da, C-32 autobidean, Santa Susannan (Bartzelona).
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Gizon bat atxilotu dute Sevillan emakume bat hil duelakoan
Emakumeak 47 urte zituen, eta, antza denez, haren bikotekideak, atxilotu duten gizonak, eman zien abisua larrialdi-zerbitzuei. Etxebizitzara iristean hilotz topatu zuten emakumea, indarkeria-zantzuekin.
Poliziak lagun bat atxilotu du, beste zenbait identifikatu ditu eta manifestarien aurka oldartu da Vueltaren iritsieran
Hainbat mobilizazio deitu zituzten gaurko etaparako, Israelgo talde bat (Israel Premier Tech) kirol lehiaketa horretan parte hartzen ari delako. Tentsio handieneko uneak, baina, txirrindulariak helmugara heldu aurretik jazo dira.
Urraulgoitiko sutea egonkortuta, 1. mailara jaitsi da INFONA plana
Sutea larunbat arratsaldean piztu zen, eta igande honetako 11:00etan lortu dute egonkortzea. Aireko eta lurreko baliabideek sutea erabat itzali eta lurra freskatzeko lanean jarraitu dute.
Euskotrenek astelehen honetan hasiko du neguko ordutegia tren eta metro zerbitzuetan
Hartara, ordutegiak aldez aurretik kontsultatzeko gomendatu die trena edo metroa erabiltzen dutenei, aplikazio ofizialean zein www.euskotren.eus webgunearen bilatzailean.
29 urteko gizon bat hil da Baionako Gurutze Sainduaren elizako teilatutik erorita
Teilatua hautsi egin da, bi pertsona argazki bat egitera igo direnean; horietako bat teilatutik helduta geratu da, baina bestea erori egin da, eta bertan hil da.
Bi gizon atxilotu dituzte Bilbon, pabiloi abandonatu batean emakume bati sexu-erasoa egitea egotzita
Atxilotuek biktima jazarri dute eta ukituak egin dizkiote. Erasoa Zorrotzaurren gertatu da, biktima baliabiderik gabeko pertsona batzuek okupatutako eraikin batean lo egiten ari zenean.
Sute batek lau edukiontzi kiskali eta auto batean eta etxe baten fatxadan kalteak egin ditu Zorrotzan
Sutea igande goizaldean izan da, Bilboko auzoan, eta ez da inor zauritu.
Hondarribian "aurrerapausoak sendotzeko" eta "bazterkeriarik gabeko" alardea egiteko deia egin du Emakundek
Emakundeko zuzendaria eta idazkari nagusia bertan izango dira astelehenean, alarde parekideari babesa adierazteko.
Lau suhiltzaile brigada arituko dira gauez Urraulgoitin piztu den baso-sutea itzaltzeko lanean
SOS Nafarroak jakitera eman duenez, 14:19an jaso dute sutearen abisua. Sugarrak uzta bildu gabe zuen sail batean piztu dira, baina pinuak eta makalak dituen baso-eremu batera zabaldu dira.