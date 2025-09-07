Euskotren, dependiente del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, iniciará el próximo lunes, 8 de septiembre, el horario de invierno de los servicios ferroviarios y de metro, tras finalizar el periodo vacacional de verano y retornar progresivamente a la actividad normal.

Según ha informado Euskotren, el objetivo principal del horario de invierno es adaptar los horarios y frecuencias a las necesidades de los desplazamientos por motivos educativos o laborales.

En concreto, las líneas que establecerán el nuevo horario son E1 Amara/Donostia-Matiko/Bilbao, E2 Hendaia-Lasarte Oria, E3 Kukullaga/Etxebarri-Lezama, L3 Metro en Bilbao (Kukullaga/Etxebarri-Matiko/Bilbao), E4 Matiko/Bilbao-Bermeo y Sondika-Lutxana.

Así, Euskotren recomienda a las personas que vayan a utilizar el tren o el metro que consulten los horarios con antelación, tanto en la app oficial como en el buscador de la web www.euskotren.eus, así como en el teléfono 944 333 333 y en las estaciones de Euskotren.