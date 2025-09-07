Deporte
La afición pone color a la primera jornada gris de la Bandera de La Concha

Orioko zaleak Kontxako Bandera girotzen
18:00 - 20:00
Aficionados del Orio. Imagen tomada del vídeo.
Euskaraz irakurri: Kontxako Banderaren lehen jardunaldian, kolorea eta irribarrea jarri diote zaleek egun grisari
Ha comenzado la Bandera de La Concha 2025. Dos días en los que la emoción y la tensión serán protagonistas. Dos días en los que, como todos los años, siempre hay un mismo ganador: la afición.

