La realidad que muestran los datos del informe EITB Data sobre el aumento de las temperaturas se refleja también en la percepción social: tres de cada cuatro vascos y vascas se muestran preocupados por el cambio climático.

Además, una gran mayoría, el 95 %, considera que la actividad humana ha causado, de alguna manera, esta situación. Mientras, el negacionismo es residual.