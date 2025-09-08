Preocupación y pesimismo en la sociedad vasca ante el cambio climático
El negacionismo apenas tiene espacio entre los vascos y las vascas; tan solo el 1,6 % de los ciudadanos de la CAPV niega el cambio climático. Como contrapunto, existe un cierto clima de pesimismo, ya que el 21 % de la sociedad opina que esta situación es irreversible.
La realidad que muestran los datos del informe EITB Data sobre el aumento de las temperaturas se refleja también en la percepción social: tres de cada cuatro vascos y vascas se muestran preocupados por el cambio climático.
Además, una gran mayoría, el 95 %, considera que la actividad humana ha causado, de alguna manera, esta situación. Mientras, el negacionismo es residual.
CAUSAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
VISIÓN PESIMISTA
Sin embargo, se ha instalado en la sociedad una sensación de pesimismo con respecto a las posibilidades de revertir esta situación. La mayoría opina que se podrían frenar sus efectos y el 21 % cree que es totalmente irreversible.
PRINCIPALES CONSECUENCIAS
En cuanto a las consecuencias, la sociedad vasca ve como probables las olas de calor, la subida del nivel del mar y las inundaciones.
La tendencia se confirma: las olas de calor son cada vez más frecuentes
Cada vez escuchamos más eso de que los veranos vascos son más calurosos que antes y los datos confirman que la percepción es real. Las temperaturas medias de la época estival han aumentado en el siglo XXI. La diferencia es notable si se compara con las que se registraron en los últimos 25 años del siglo XX.
Temperaturas extremas, tanto en la costa como en el interior
333 de los 523 municipios de Hego Euskal Herria han alcanzado los 40 grados este verano durante uno o varios días. Las máximas se han registrado en Bilbao y sus alrededores, en las comarcas de Txorierri y Uribe-Kosta (43,5 ºC).
El calor tampoco ha dado tregua por la noche
El número de ‘noches tropicales’ ha ido en aumento en los últimos 15 años en Hego Euskal Herria. En Tudela, por ejemplo, han pasado de tener 12 en 2010 a 25 este verano. Sin embargo, este verano también ha habido días en los que la amplitud térmica, la diferencia entre las máximas y mínimas, ha superado con creces los 25 o 30 grados en algunos lugares.
