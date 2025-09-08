EITB DATA
Preocupación y pesimismo en la sociedad vasca ante el cambio climático

El negacionismo apenas tiene espacio entre los vascos y las vascas; tan solo el 1,6 % de los ciudadanos de la CAPV niega el cambio climático. Como contrapunto, existe un cierto clima de pesimismo, ya que el 21 % de la sociedad opina que esta situación es irreversible.

Percepción de la sociedad vasca sobre el cambio climático. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: EITB DATA: Arduraz eta ezkortasunez begiratzen dio klima aldaketari euskal gizarteak
La realidad que muestran los datos del informe EITB Data sobre el aumento de las temperaturas se refleja también en la percepción social: tres de cada cuatro vascos y vascas se muestran preocupados por el cambio climático.

Además, una gran mayoría, el 95 %, considera que la actividad humana ha causado, de alguna manera, esta situación. Mientras, el negacionismo es residual.

 

CAUSAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

VISIÓN PESIMISTA

Sin embargo, se ha instalado en la sociedad una sensación de pesimismo con respecto a las posibilidades de revertir esta situación. La mayoría opina que se podrían frenar sus efectos y el 21 % cree que es totalmente irreversible.

PRINCIPALES CONSECUENCIAS

En cuanto a las consecuencias, la sociedad vasca ve como probables las olas de calor, la subida del nivel del mar y las inundaciones.

