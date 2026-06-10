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Fallece José Ignacio López de Arriortua, 'Superlópez'

Nacido en Amorebieta-Etxano, fue conocido sobre todo por su gran trayectoria en la industria del automóvil.

jonbernardez@gmail.com

José Ignacio López de Arriortua junto al lehendakari Iñigo Urkullu. Foto: Irekia

Euskaraz irakurri: Jose Ignacio Lopez de Arriortua, ‘Superlopez’, hil da
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EITB

Última actualización

Según ha podido saber EITB, José Ignacio López de Arriortua, empresario e ingeniero conocido con el sobrenombre de Superlópez, ha fallecido este miércoles a los 85 años.

Nacido en Amorebieta-Etxano, fue conocido sobre todo por su gran trayectoria en la industria del automóvil.

En 1966 se doctoró en Ingeniería Industrial y comenzó a trabajar en la empresa Firestone de Basauri. En 1980 fue contratado por la empresa estadounidense General Motors para trabajar en la planta zaragozana de Figueruelas. Desde entonces fue conocido con el sobrenombre de Superlópez.

Industria del automóvil Amorebieta-Etxano Bizkaia Empresarios Sociedad

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