Fallece José Ignacio López de Arriortua, 'Superlópez'

Según ha podido saber EITB, José Ignacio López de Arriortua, empresario e ingeniero conocido con el sobrenombre de Superlópez, ha fallecido este miércoles a los 85 años.

Nacido en Amorebieta-Etxano, fue conocido sobre todo por su gran trayectoria en la industria del automóvil.

En 1966 se doctoró en Ingeniería Industrial y comenzó a trabajar en la empresa Firestone de Basauri. En 1980 fue contratado por la empresa estadounidense General Motors para trabajar en la planta zaragozana de Figueruelas. Desde entonces fue conocido con el sobrenombre de Superlópez.