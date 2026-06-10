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Jose Ignacio Lopez de Arriortua, "Superlopez", hil da

Zornotzarra jaiotzez, automobilgintzan izan zuen ibilbide oparoarengatik izan zen ezaguna.

jonbernardez@gmail.com

Jose Ignacio Lopez de Arriortua Iñigo Urkullu lehendakariarekin batera. Argazkia: Irekia

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EITB

Azken eguneratzea

EITBk jakin duenez, Jose Ignacio Lopez de Arriortua, Superlopez ezizenarekin ezaguna zen enpresa-gizona eta ingeniaria, hil da, asteazken honetan, 85 urte zituela.

Zornotzarra jaiotzez, automobilgintzan izan zuen ibilbide oparoarengatik izan zen ezaguna.

1966an Industria-ingeniaritzan doktoratu zen, eta Basauriko Firestone enpresan hasi zen lan-munduan. 1980an, General Motors enpresa estatubatuarrean kontratatu zuten, Figueruelasen zuten lantegian, Zaragozan. Ordutik, Superlopez ezizenarekin izan zen ezaguna.

Automobilgintza Zornotza Bizkaia Enpresaburuak Gizartea

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