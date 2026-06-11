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Será noticia: El papa León XIV en Canarias, huelga del personal médico y arranca el Mundial de Fútbol 2026

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
papa León XIV Barcelona
Papa León XIV en Barcelona. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Leon XIV.a aita santua Kanarietan, medikuen greba eta 2026ko Munduko Futbol Txapelketa
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EITB

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Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 11 de junio de 2026:

- El papa León XIV en CanariasTras su paso por Madrid y Barcelona, el papa León XIV recalará hoy y mañana en Gran Canaria y Tenerife, respectivamente, con actos centrados principalmente en la realidad migratoria. 

- Huelga del personal médico: Los sindicatos médicos que componen el comité de huelga médica exigen al Gobierno de España que nombre otros interlocutores para desbloquear el conflicto en la sanidad pública, "ya que los representantes del Ministerio de Sanidad no han logrado llevar adelante esta negociación". Tal y como se esperaba, la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud finalizó sin acuerdo sobre el Estatuto Marco.

- Arranca el Mundial de Fútbol 2026: El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México comienza en el estadio Azteca de Ciudad de México con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. La ceremonia de apertura será a las 19:30 horas (hora de Euskal Herria) y el balón comenzará a rodar a las 21:00 horas.

Canarias Gobierno de España Personal médico Papa León XIV Gobierno Vasco Sociedad

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