Será noticia: El papa León XIV en Canarias, huelga del personal médico y arranca el Mundial de Fútbol 2026
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 11 de junio de 2026:
- El papa León XIV en Canarias: Tras su paso por Madrid y Barcelona, el papa León XIV recalará hoy y mañana en Gran Canaria y Tenerife, respectivamente, con actos centrados principalmente en la realidad migratoria.
- Huelga del personal médico: Los sindicatos médicos que componen el comité de huelga médica exigen al Gobierno de España que nombre otros interlocutores para desbloquear el conflicto en la sanidad pública, "ya que los representantes del Ministerio de Sanidad no han logrado llevar adelante esta negociación". Tal y como se esperaba, la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud finalizó sin acuerdo sobre el Estatuto Marco.
- Arranca el Mundial de Fútbol 2026: El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México comienza en el estadio Azteca de Ciudad de México con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. La ceremonia de apertura será a las 19:30 horas (hora de Euskal Herria) y el balón comenzará a rodar a las 21:00 horas.
Te puede interesar
Colectivos de médicos advierten de que "los tambores de la huelga indefinida están a la vuelta de la esquina"
El Movimiento Unitario de Médicos denuncia la "sobrecarga laboral" que padecen los médicos.
Comienza el Mundial que rompe moldes: 48 selecciones, tres países y 104 partidos
El torneo arranca en medio de la expectación deportiva y de las polémicas por las restricciones de entrada denunciadas por aficionados, árbitros y algunas selecciones participantes.
Libertad provisional con prohibición de salir del Estado para Ramón Lázaro, expresidente del Tudelano
El juez de instrucción considera que es el cabecilla de una trama de corrupción deportiva que amañaba partidos y que se apropió de dinero perteneciente a los clubes que dirigía.
Fallece José Ignacio López de Arriortua, 'Superlópez'
Nacido en Amorebieta-Etxano, fue conocido sobre todo por su gran trayectoria en la industria del automóvil.
Vitoria-Gasteiz inaugura la recreación del mural dedicado a la matanza del 3 de marzo
El barrio de Zaramaga, en Vitoria-Gasteiz ha acogido este miércoles la inauguración oficial de la recreación del mural del 3 de Marzo, ubicado en la fachada del número 28 de la calle Reyes de Navarra y dedicado a la memoria de las víctimas de la matanza de 1976, en la que cinco personas fueron asesinadas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta laboral. La nueva pintura ocupa una superficie de 180 metros cuadrados y respeta la composición y el mensaje reivindicativo de la original.
Euskadi y Navarra rozan el pleno en la PAU con más del 95 % de aprobados
Más de 24 700 estudiantes se han presentado a la PAU en Hego Euskal Herria, con diferencias por modelo lingüístico: en Euskadi el 96,80 % del alumnado en euskera ha aprobado frente al 89,71 % en castellano, mientras que en Navarra ambos modelos superan el 96 % de aptos.
Así será la graduación de EHU que reunirá a más de 4000 personas: txapelas, bertsolaris y recuerdo a Palestina
La Universidad Pública Vasca festeja este viernes en San Mamés su primera graduación conjunta. Una gran cita con música de Nøgen, Janus Lester y bertsolaris.
¿Qué alternativas tengo si no he alcanzado la nota de corte para la carrera que quiero?
No alcanzar la nota de corte no cierra todas las puertas: las listas de espera, los grados afines o la FP son opciones muy válidas para acceder a la carrera deseada. Profesionales y orientadores de Bachillerato, de la EHU y de FP explican las vías alternativas que existen.
El TSJPV confirma la pena de cárcel para el profesor de Irun por acercamiento sexual a menores en Internet
El Tribunal ha rechazado el recurso del docente contra el fallo de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y deberá cumplir 4 años y medio de cárcel y otros cuatro de libertad vigilada al salir de prisión. La resolución no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.