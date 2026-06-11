Albiste izango dira: Leon XIV.a aita santua Kanarietan, medikuen greba eta 2026ko Munduko Futbol Txapelketa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko ekainaren 11n, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Leon XIV.a aita santua Kanarietan: Madrilen eta Bartzelonan geldialdia egin ondotik, Leon XIV.a aita santua Kanarietara iritsiko da. Gaur biharretan Kanaria Handian eta Tenerifen geldialdia egingo du eta migratzaileen errealitatea bertatik bertara ezagutuko du.
- Medikuen greba: Greba batzordea osatzen duten sindikatuek uste dute egoera onbideratzeko ezinbestekoa dela negoziaziorako beste solaskide bat izendatzea Espainiako Gobernuak. Halaber, autonomia erkidegoek Osasun Ministerioari leporatu diote Estatutu Markoari buruzko akordiorik lortu ez izana.
- 2026ko Munduko Futbol Txapelketa: Estatu Batuetako, Mexikoko eta Kanadako 2026ko Munduko Futbol Txapelketa hasiko da. Irekiera ekitaldia Euskal Herrian 19:30ak direnean egingo da eta lehen partida 21:00etan jokatuko dute Azteca estadioan Mexikok eta Hego Afrikak.
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