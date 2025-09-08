EITB DATA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Arduraz eta ezkortasunez begiratzen dio klima aldaketari euskal gizarteak

Negazionismoak ia ez du lekurik; EAEko herritarren % 1,6k bakarrik ukatzen du klima aldatzen ari dela. Aitzitik, nolabaiteko ezkortasun-giroa ere somatzen da gai honen inguruan eta herritarren % 21ek uste du ez dagoela konponbiderik.

EITB DATA TENPERATURAK KLIMA ALDAKETAREN PERTZEPZIOA

Argazkia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Tenperaturen igoerari buruzko EITB Data txostenaren datuek erakusten duten errealitatea gizartearen pertzepzioan ere islatzen da: lau herritarretatik hiru kezkatuta daude klima-aldaketarekin.

Gainera, gehiengo handi batek, % 95ek, uste du giza jarduerak eragin duela, nolabait, egoera hori. Negazionismoa, aldiz, oso txikia da.

 

KLIMA-ALDAKETAREN ARRAZOIAK

EZKORTASUNA

Hala ere, egoera horri buelta emateko aukerei dagokienez, ezkortasun-sentsazioa nagusitu da gizartean. Gehiengoaren aburuz, oraindik gelditzeko eta ondorioak arintzeko aukera egon daiteke, baina % 21en ustez ez du konponbiderik eta ezin da ezer egin.

ONDORIO NAGUSIAK

EAEko herritarrentzat bero-boladak, itsas mailaren igoera eta uholdeak dira klima-aldaketak gurean izango dituen ondorio gertagarrienak.

EITB Data Eguraldia Bero-boladak Klima Aldaketa Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Jaizkibelek lehen aldiz hartu du parte Salbean eta aginte-makila jaso du korporazioaren aldetik

Lehen aldiz, Jaizkibel konpainiak Hondarribiko Salbean parte hartu du. Lehenik, alarde tradizionaleko ordezkariak sartu da elizara, eta, ondoren, Jaizkibelgoak. Txaloka hartu dituzte biak, eta, ondoren, udalbatza iritsi da.  Irteeran, tradizioak agintzen du korporazioak aurreskua dantzatzea eta aginte-makila ematea ordezkariei. Aurten, alarde tradizionaleko ordezkariek eliza barruan itxarotea erabaki dute, ekitaldi ofiziala amaitu arte. Hartan parte hartu du Jaizkibelek. Ekitaldi hori amaitu denean, tradizionalekoak elizatik Arma plazara joan eta ekitaldi propioa egin dute. 

Gehiago kargatu