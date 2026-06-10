Ramon Lazaro Tudelanoko presidente ohia aske utzi dute behin-behinean, baina Estatutik irteteko debekuarekin
Ikerketaren buru den instrukzioko epailearen ustez, partiden emaitzak moldatzen zituen kirol-ustelkeria sare baten burua da. Zuzendu zuen klubetako dirua bereganatzea ere leporatu dio.
CD Tudelano futbol taldeko presidente ohia eta Ribera Nabarra areto futboleko taldearen egungo burua, Ramon Lazaro enpresari corellarra, behin-behinean aske utzi dute, hiru egunez atxilotuta egon ondoren. Poliziaren ustez, partidak moldatzen zituen kirol ustelkeria sare bateko buru gisa, hainbat delitu ekonomiko eta sozietario egin zituen eta ikertzen ari dira bere ama eta beste bost lagunekin batera.
Lazaro, haren ama eta beste bost ikertuak astelehenean, ekainaren 8an, atxilotu zituen Polizia Nazionalak, Europolekin eta Interpolekin elkarlanean egindako polizia-operazio batean. Lazaro eta haren ama hiru egunez egon dira poliziaren zaintzapean. Beste bost ikertuak, ordea, astelehenean bertan aske utzi zituzten, epaitegitik igaro gabe.
Epaitegitik pasa ondoren, asteazkenean Corellako enpresaburua behin-behinean aske uztea erabaki du epaileak, baina hilaren 1ean eta 15ean bere etxetik gertuen dagoen epaitegian agertu beharko du. Halaber, Espainiako lurraldetik irtetea debekatu dio eta NANa entregatu behar izan du.
Bestalde, Lazaroren ama aske utzi du, kargurik gabe, baina eskatzen dioten aldiro epaitegira joateko baldintzarekin.
3 erregistro, errekerimendu bat eta ondasunen blokeoa
Astelehenean egin zuen Poliziak sare honen aurkako polizia-operazioa. Ikertzaileek hiru miaketa egin zituzten, horietako bat Lazaroren enpresan, Corellan. Besteak beste, Espainiatik kanpora bidalitako kriptotxanponak dituen kontu bati lotutako gakoak, terminalak eta dokumentazioa konfiskatu zituzten.
Horrez gainera, ikerketarekin lotutako finantza-aholkulari bati errekerimendua egin zitzaion. Azkenik, Poliziak jakinarazi zuenez, eskudirua atzeman zen eta higiezinak, ibilgailuak eta bankuko kontuak blokeatu ziren.
Instrukzio epailearen ustez, erregistro eta esku-hartze horien ondorioz, ez dago frogak ezkutatu, aldatu edo suntsitzeko arriskurik. Era berean, ez du uste ihes egiteko arriskurik dagoenik. Autoan aipatzen duenez, bere ondare guztia (1.430.000 euro) atzeman ziotenez, "Justiziatik ihes egiteko duen ahalmen ekonomikoa oso txikia da".
Partiduen emaitzak moldatzea eta dirua lapurtzea
Erreforma-errekurtsoa jar daitekeen auto judizialean adierazten denez, Lazarok "jarduera kriminal ugari hasi zituen legez kontra aberasteko asmoz", 2022an Tudelanora eta 2023an Ribera Navarra taldera iritsi ondotik.
Besteak beste, apustuetako dirua kobratu ahal izateko, futbol partiden emaitzak moldatzen zituen sare bateko buru izatea leporatzen diote.
Epaileak, halaber, bere gidaritzapean izan zituen bi futbol taldeen jabetzakoa zen "diru-kopuru handiak bereganatzea" leporatu dio, "mailegu simulatuak edo horien itzulketa" aitzakiatzat hartuta. Diru horrekin lau etxebizitza erosi eta beste pertsona baten izenean jarri zituela uste dute.
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