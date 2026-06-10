El expresidente del CD Tudelano y actual dirigente del Ribera Navarra de fútbol sala, el empresario corellano Ramón Lázaro, ha sido puesto en libertad provisional tras permanecer tres días detenido. Está siendo investigado, junto a su madre y otras cinco personas, por diversos delitos económicos y societarios, realizados dentro de una trama de corrupción deportiva que amañaba partidos. También se le acusa de apropiarse de dinero de los clubes que presidía.

La Policía Nacional detuvo a Lázaro, a su madre y a otras cinco personas el pasado lunes, 8 de junio, en una operación policial llevada a cabo en colaboración con la Europol y la Interpol. Lázaro y su madre han permanecido bajo custodia policial tres días y las otras cinco personas fueron puestas en libertad provisional el mismo lunes, sin pasar por el juzgado.

Tras su comparecencia de este miércoles, el juez de Tudela ha decidido poner en libertad provisional al empresario de Corella, con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado más próximo a su domicilio. Asimismo, le ha prohibido salir del territorio español, requiriéndole el DNI. Por su parte, su madre ha sido puesta en libertad, sin cargos, con la obligación de comparecer cuando sea requerida.

3 registros, un requerimiento y bloqueo de bienes

La operación policial de la investigación contra Lázaro se llevó el pasado lunes. La Policía Nacional trabajó en colaboración con la Europol y la Interpol. Los investigadores practicaron tres registros, uno de ellos en la empresa de Lázaro, en Corella, donde se incautaron terminales, documentación y claves asociadas a un monedero que contiene criptomonedas transferidas fuera de España .

Además se realizó un requerimiento a un asesor financiero vinculado a la investigación y, según informó la Policía, se intervino dinero en efectivo y se bloquearon inmuebles, vehículos y productos bancarios.

El juez de instrucción considera en su auto que, a raíz de esos registros e intervenciones, no concurre riesgo de ocultación, alteración o destrucción de pruebas. Tampoco cree que haya riesgo de fuga ya que, al ser intervenido todo su patrimonio (1 430 000 euros), "su capacidad económica para sustraerse de la Justicia son muy reducidas".

Amaño de partidos y sustracción de dinero

En el auto judicial, contra el que cabe recurso de reforma, se señala que Lázaro "inició una amplia amalgama de actividades criminales destinadas exclusivamente a su enriquecimiento ilícito", desde su llegada al club Tudelano en 2022 y al Ribera Fútbol Sala en 2023.

Se le investiga como cabecilla de una trama que amañaba los resultados de los partidos, para después cobrar el dinero de las apuestas.

El juez también le acusa de "apoderamiento de importantes cantidades dinero" procedente de los dos clubes de fútbol que presidía, bajo el pretexto de "préstamos simulados o devolución de los mismos". Con ese dinero habría comprado cuatro viviendas que puso a nombre de otra persona.