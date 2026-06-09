NAVARRA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Detenido el expresidente del Tudelano acusado de integrar una trama de corrupción deportiva

Otras seis personas también han sido detenidas en una operación de la Policía Nacional que ha contado con el apoyo de Europol e Interpol.
Ramón Lázaro, expresidente del Tudelano

Ramón Lázaro, expresidente del Tudelano. Foto de archivo: CD Tudelano

Euskaraz irakurri: Tudelanoko presidente ohia atxilotu dute kirol ustelkeria sare bat osatzea leporatuta
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Siete personas fueron detenidas este lunes en una operación llevada a cabo por la Policía Nacional en Navarra contra una presunta trama de corrupción deportiva, entre ellas el expresidente del CD Tudelano, Ramón Lázaro. Según ha informado la Policía Nacional, el operativo se ha desarrollado con el apoyo de Europol e Interpol.

A las personas detenidas se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude en subvenciones, alzamiento de bienes, falsedad documental, estafa y delitos contra la Hacienda Pública. 

En el marco de la operación, practicaron tres registros, además de realizar actuaciones patrimoniales sobre bienes y productos financieros.

Asimismo, durante el operativo fueron bloqueados inmuebles, vehículos y diferentes productos bancarios, e intervenido dinero en efectivo.

Uno de los registros se produjo en la empresa de Ramón Lázaro, expresidente del CD Tudelano, en Corella.

Navarra Tudela Sociedad

Te puede interesar

Euskal gazteriaren % 57k deskonexio digitalerako eskubidea aldarrikatzen du
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El 57 % de la juventud vasca reivindica ya su derecho a la desconexión digital

Un informe de Unicef sobre adolescentes y bienestar digital revela que más de la mitad de los menores y jóvenes de Euskadi se manifiestan hartos de la hiperconexión y exigen decidir cuándo estar localizable. Los datos del estudio muestran una creciente necesidad de apagar las pantallas y un descenso significativo en las conductas de riesgo asociadas al móvil (sexting, violencia digital…).
Cargar más
Publicidad
X