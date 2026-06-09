Detenido el expresidente del Tudelano acusado de integrar una trama de corrupción deportiva

Siete personas fueron detenidas este lunes en una operación llevada a cabo por la Policía Nacional en Navarra contra una presunta trama de corrupción deportiva, entre ellas el expresidente del CD Tudelano, Ramón Lázaro. Según ha informado la Policía Nacional, el operativo se ha desarrollado con el apoyo de Europol e Interpol.

A las personas detenidas se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude en subvenciones, alzamiento de bienes, falsedad documental, estafa y delitos contra la Hacienda Pública.

En el marco de la operación, practicaron tres registros, además de realizar actuaciones patrimoniales sobre bienes y productos financieros.

Asimismo, durante el operativo fueron bloqueados inmuebles, vehículos y diferentes productos bancarios, e intervenido dinero en efectivo.

Uno de los registros se produjo en la empresa de Ramón Lázaro, expresidente del CD Tudelano, en Corella.