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Tudelanoren presidente ohia atxilotu dute, kirol-ustelkeria sare bat osatzea leporatuta

Halaber, sei pertsona atxilotu ditu Espainiako Polizia Nazionalak, Europol eta Interpolekin elkarlanean Nafarroan egindako operazioan.

Ramon Lazaro Tudelanoko presidente ohia. Argazkia: CD Tudelano

Ramon Lazaro, Tudelanoren presidente ohia. Artxiboko argazkia: CD Tudelano

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Polizia Nazionalak zazpi pertsona atxilotu ditu astelehen honetan Nafarroan, kirol-ustelkeria sare bat osatzea leporatuta. Atxilotuen artean Ramon Lazaro dago, CD Tudelano futbol taldearen presidente ohia. Espainiako Poliziak Europol eta Interpolekin elkarlanean egin du operazioa.

Atxilotuei delitu hauek egozten dizkie Poliziak: erakunde kriminaleko kide izatea, ustelkeria, kapitalak zuritzea, diruaz bidegabe jabetzea, dirulaguntzetan iruzur egitea, dokumentuak faltsutzea, iruzurra eta Ogasun Publikoaren aurkako delituak. 

Operazioaren baitan, hiru miaketa egin dituzte, tartean, Ramon Lazarok Corellan duen bulegoan.

Halaber, higiezinak, ibilgailuak, produktu finantzarioak blokeatu eta diru kopuru handiak atzeman dituzte. 

Nafarroa Tutera Gizartea

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