MARTXOAK 11
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Martxoaren 3ko sarraskia oroitarazteko artelan berri bat egin dute Gasteizen, jatorrizkoaren gainean

VITORIA, 10/06/2026.- El artista Javier Hernández Landazábal (d), y la coordinadora de la obra, Verónica Werckmeister (d), durante la presentación de la recreación del mural del 3 de Marzo, en el que cinco trabajadores murieron en 1976 a manos de la policía en el barrio de Zaramaga, donde sucedieron los hechos. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00

Martxoaren 3ko sarraskia oroitarazteko horma-irudi berria, Gasteizen. Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Gasteizko Zaramaga auzoan, Martxoaren 3ko sarraskian oinarritutako jatorrizko muralaren gainean artelan berri bat egin dute. Pinturak 180 metro koadroko azalera hartzen du, eta jatorrizkoaren konposizioa eta aldarrikapen-mezua errespetatzen ditu.

Martxoak 3 Gasteiz Gizartea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Urriaren 7a jaieguna izango da 2027an, lehen Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrenaren omenez

Urteurrena oroitzeko 40 ekimen baino gehiagoko agenda antolatu du Jaurlaritzak eta, besteak beste, solasaldiak, erakusketak, kultur eta kirol ekitaldiak egingo dira urte osoan zehar. Horien bidez, Agirre lehendakariaren eta bere lantaldearen ondarea gogoraraziko da eta Gobernu haren sorreraren oinarri izan ziren demokrazia, askatasuna eta justizia sozialaren balioak etorkizunerantz proiektatuko dira.

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