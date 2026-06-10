Vitoria-Gasteiz inaugura la recreación del mural dedicado a la matanza del 3 de marzo
El barrio de Zaramaga, en Vitoria-Gasteiz ha acogido este miércoles la inauguración oficial de la recreación del mural del 3 de Marzo, ubicado en la fachada del número 28 de la calle Reyes de Navarra y dedicado a la memoria de las víctimas de la matanza de 1976, en la que cinco personas fueron asesinadas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta laboral. La nueva pintura ocupa una superficie de 180 metros cuadrados y respeta la composición y el mensaje reivindicativo de la original.
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