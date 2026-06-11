Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zuzenean San Mamesetik: EHUko graduazio ekitaldia

18:00 - 20:00
egun
:
:
Hasten denean abisatu Nire abisuetatik ezabatzea

Azken eguneratzea

Lehen aldiz, Euskal Herriko Unibertsitateak graduko eta graduondoko ikasketen amaierako ekitaldi bateratua egingo du San Mamesen. EHUn etapa bat amaitzen duten ikasle guztiek eta haien gertukoek ez ezik, publiko orokorrak ere parte hartu ahalko du. 

Zure interesekoa izan daiteke

Laura Garrido PP Euskadi
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Osasun arloko gatazkaren aurrean Ministerioak eta Jaurlaritzak egindako kudeaketak kritikatu ditu Laura Garridok

Euskadiko Alderdi Popularraren buruak azaldu duenez, Ministerioak ez du egin beharrekoa egin, baina Jaurlaritzak badu nahikoa eskumen arazoari aurre egiteko. Horrez gain, argitu duenez, itunpeko osasun-zerbitzuetara jotzea ez da neurri berri bat, 2009tik dekretu batean jasotako eskubidea baizik. Ziurtatu duenez, Osakidetzan arazo estrukturalak daude, besteak beste, mediku eskasiari aurrez heldu ez zaiolako.

Gehiago ikusi

Zure interesekoa izan daiteke

Laura Garrido PP Euskadi
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Osasun arloko gatazkaren aurrean Ministerioak eta Jaurlaritzak egindako kudeaketak kritikatu ditu Laura Garridok

Euskadiko Alderdi Popularraren buruak azaldu duenez, Ministerioak ez du egin beharrekoa egin, baina Jaurlaritzak badu nahikoa eskumen arazoari aurre egiteko. Horrez gain, argitu duenez, itunpeko osasun-zerbitzuetara jotzea ez da neurri berri bat, 2009tik dekretu batean jasotako eskubidea baizik. Ziurtatu duenez, Osakidetzan arazo estrukturalak daude, besteak beste, mediku eskasiari aurrez heldu ez zaiolako.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X