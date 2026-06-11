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EN DIRECTO: Acto de graduación de la EHU en San Mamés

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Euskaraz irakurri: San Mamesetik zuzenean: EHUko graduazio ekitaldia

Última actualización

EHU ha organizado por primera vez un gran acto de graduación para todo el alumnado el 12 de junio en San Mamés. Euskal Herriko Unibertsitatea ha organizado por primera vez un acto conjunto de fin de estudios de grado y posgrado, abierto al público en general, que pretende reunir a todo el estudiantado que finaliza etapa en la EHU y a sus personas allegadas.

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