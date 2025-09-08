Temperaturas extremas, tanto en la costa como en el interior
333 de los 523 municipios de Hego Euskal Herria han alcanzado los 40 grados este verano durante uno o varios días. Las máximas se han registrado en Bilbao y sus alrededores, en las comarcas de Txorierri y Uribe-Kosta (43,5 ºC).
Una de las características de este verano en Euskal Herria ha sido el calor extremo que se ha sufrido en muchos municipios. Según los datos recogidos por el estudio EITB Data, 333 de los 523 municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de Navarra han superado los 40 grados en algún momento.
A pesar de que siempre se diga que la brisa refresca las zonas costeras, este verano el viento sur ha hecho de las suyas y ha convertido en un horno muchos de los valles de la vertiente cantábrica.
Así, la temperatura más alta de toda Euskal Herria se registró en municipios como Bilbao, Loiu, Lezama o Mungia, que llegaron a alcanzar los 43,5 ºC el 15 de agosto.
En la vertiente mediterránea, en el sur de Navarra y Álava, las máximas del verano han rondado los 42,5 grados.
¿Cuál ha sido la temperatura máxima de tu municipio? Puedes consultarlo en los siguientes gráficos:
Más días de calor extremo
Además, estas temperaturas extremas se han repetido en varias ocasiones a lo largo del verano, sobre todo en Navarra, donde se han anotado 25 días de calor sofocante en Los Arcos y 22 en Irurtzun. En Labastida han sido 18 días, en Zumarraga 12 días, e incluso en la costa, en la estación de Matxitxako, se han registrado 10 días de calor extremo.
DÍAS DE CALOR EXTREMO POR TERRITORIO Y ESTACIÓN
Preocupación y pesimismo en la sociedad vasca ante el cambio climático
El negacionismo apenas tiene espacio entre los vascos y las vascas; tan solo el 1,6 % de los ciudadanos de la CAPV niega el cambio climático. Como contrapunto, existe un cierto clima de pesimismo, ya que el 21 % de la sociedad opina que esta situación es irreversible.
La tendencia se confirma: las olas de calor son cada vez más frecuentes
Cada vez escuchamos más eso de que los veranos vascos son más calurosos que antes y los datos confirman que la percepción es real. Las temperaturas medias de la época estival han aumentado en el siglo XXI. La diferencia es notable si se compara con las que se registraron en los últimos 25 años del siglo XX.
El calor tampoco ha dado tregua por la noche
El número de ‘noches tropicales’ ha ido en aumento en los últimos 15 años en Hego Euskal Herria. En Tudela, por ejemplo, han pasado de tener 12 en 2010 a 25 este verano. Sin embargo, este verano también ha habido días en los que la amplitud térmica, la diferencia entre las máximas y mínimas, ha superado con creces los 25 o 30 grados en algunos lugares.
