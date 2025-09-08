EITB DATA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Temperaturas extremas, tanto en la costa como en el interior

333 de los 523 municipios de Hego Euskal Herria han alcanzado los 40 grados este verano durante uno o varios días. Las máximas se han registrado en Bilbao y sus alrededores, en las comarcas de Txorierri y Uribe-Kosta (43,5 ºC).

Gráfico en el que se detallan lo días de calor extremo en Hego Euskal Herria en el verano de 2025.

Las temperaturas más altas se han alcanzado en la zona de Bilbao. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: EITB DATA: Muturreko tenperaturak, bai barnealdean bai kostaldean
author image

EITB

Última actualización

Una de las características de este verano en Euskal Herria ha sido el calor extremo que se ha sufrido en muchos municipios. Según los datos recogidos por el estudio EITB Data, 333 de los 523 municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de Navarra han superado los 40 grados en algún momento.

A pesar de que siempre se diga que la brisa refresca las zonas costeras, este verano el viento sur ha hecho de las suyas y ha convertido en un horno muchos de los valles de la vertiente cantábrica.

Así, la temperatura más alta de toda Euskal Herria se registró en municipios como Bilbao, Loiu, Lezama o Mungia, que llegaron a alcanzar los 43,5 ºC el 15 de agosto.

En la vertiente mediterránea, en el sur de Navarra y Álava, las máximas del verano han rondado los 42,5 grados.

¿Cuál ha sido la temperatura máxima de tu municipio? Puedes consultarlo en los siguientes gráficos:

Más días de calor extremo

Además, estas temperaturas extremas se han repetido en varias ocasiones a lo largo del verano, sobre todo en Navarra, donde se han anotado 25 días de calor sofocante en Los Arcos y 22 en Irurtzun. En Labastida han sido 18 días, en Zumarraga 12 días, e incluso en la costa, en la estación de Matxitxako, se han registrado 10 días de calor extremo.

 

DÍAS DE CALOR EXTREMO POR TERRITORIO Y ESTACIÓN

EITB Data Olas de calor Verano Eguraldia Cambio Climático Sociedad

Más noticias sobre sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Jaizkibel participa por primera vez en la Salve y recibe el bastón de mando por parte de la corporación

Por primera vez, la ccompañía Jaizkibel ha participado en la tradicional Salve de Hondarribia. Primero ha accedido a la iglesia la representación del alarde tradicional y después lo ha hecho Jaizkibel. Ambos han sido recibidos con aplausos, y tras ellos ha llegado la corporación municipal.  A la salida, la tradición manda que la corporación baile el aurresku a los representantes de las compañía y les entregue el bastón de mando. Este año, los representantes del alarde tradicional han optado por esperar dentro de la iglesia a que terminase el acto oficial, donde sí ha participado Jaizkibel. Una vez terminado dicho acto, han salido, y ya en la plaza de Armas, han celebrado su propio acto. 

Cargar más