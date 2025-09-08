Una de las características de este verano en Euskal Herria ha sido el calor extremo que se ha sufrido en muchos municipios. Según los datos recogidos por el estudio EITB Data, 333 de los 523 municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de Navarra han superado los 40 grados en algún momento.

A pesar de que siempre se diga que la brisa refresca las zonas costeras, este verano el viento sur ha hecho de las suyas y ha convertido en un horno muchos de los valles de la vertiente cantábrica.

Así, la temperatura más alta de toda Euskal Herria se registró en municipios como Bilbao, Loiu, Lezama o Mungia, que llegaron a alcanzar los 43,5 ºC el 15 de agosto.

En la vertiente mediterránea, en el sur de Navarra y Álava, las máximas del verano han rondado los 42,5 grados.

¿Cuál ha sido la temperatura máxima de tu municipio? Puedes consultarlo en los siguientes gráficos: