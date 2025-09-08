EITB DATA
Muturreko tenperaturak, bai barnealdean bai kostaldean

Hego Euskal Herriko 523 udalerritatik 333k 40 graduko tenperaturak izan dituzte uda honetan egun batean edo gehiagotan. Errejistrorik altuena 43,5 ºC-takoa izan da, eta Bilbon eta haren inguruko eskualdeetan, Txorierrin eta Uribe-Kostan, pairatu dute. 

Hego Euskal Herrian udan izan ditugun tenperatura beroenen grafikoa.

Tenperatura altuenak Bilbon eta inguruetan neurtu zituzten. Argazkia: EITB.

EITB

Azken eguneratzea

Uda honetan Euskal Herriko eguraldiak izan duen ezaugarrietako bat izan da muturreko beroa asko zabaldu dela, herri eta bailara askotara iritsi dela. EITB Data azterlanak jasotako datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako 523 udalerritatik 333tan 40 graduak gainditu dituzte uneren batean.

Kostaldeko brisak giroa freskatzen duela esaten bada ere, hego-haizea nagusi izan da askotan eta, ondorioz, Kantauriko isurialdeko eskualdeak labe bilakatu dira.

Hala, urteko tenperaturarik altuena Bilbon eta inguruko herrietan, besteak beste, Loiun, Lezaman edota Mungian neurtu dute. Abuztuaren 15ean 43,5 ºC harrapatu zituzten termometroek.

Mediterranioko isurialdean, Nafarroa eta Arabako hegoaldean, 42,5 graduren bueltakoak izan dira altuenak.

Zein izan da zure tenperatura altuena zure herrian? Hurrengo grafikoetan kontsultatu dezakezu: 

Gero eta bero-egun gehiago

Muturreko tenperatura horiek gainera egun ugaritan errepikatu dira udan zehar, batez ere Nafarroan. Los Arcosen, esaterako, 25 egunetan izan da bero itogarria eta Irurtzunen 22 egunetan. Horrez gainera, Bastidan 18 bero- egun izan dira, Zumarragan 12, eta kostaldean, Matxitxakoko estazioan, muturreko beroa egin duen 10 egun zenbatu dituzte.

 

MUTURREKO BEROA EGINDAKO EGUNAK

