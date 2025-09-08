“¡Este calor no es normal!”, ha sido una de las frases más repetidas en la calle, sobre todo a mediados agosto. La sucesión de días de calor extremo que hemos tenido este verano nos ha llevado a consultar datos sobre temperaturas en el estudio EITB Data publicado este lunes.

Se puede afirmar que este 2025 confirma la tendencia al alza de las temperaturas en el siglo XXI, tanto en la Comunidad Autónoma del País Vasco, como en Navarra.

En la CAPV, la temperatura media de este verano ha sido de 21 grados, muy cerca del récord histórico que data de 2003 y que fue de 21,5 grados. Como se observa en el gráfico superior, a partir de 2015 predominan los colores rojizos, correspondientes a temperaturas más altas, en comparación a los tonos azules del siglo XX.

Lo mismo ocurre en Navarra. En este caso, el récord histórico está en los 23,8 grados de media de 2022. Este año ha sido de 23 º.