La tendencia se confirma: las olas de calor son cada vez más frecuentes
Cada vez escuchamos más eso de que los veranos vascos son más calurosos que antes y los datos confirman que la percepción es real. Las temperaturas medias de la época estival han aumentado en el siglo XXI. La diferencia es notable si se compara con las que se registraron en los últimos 25 años del siglo XX.
“¡Este calor no es normal!”, ha sido una de las frases más repetidas en la calle, sobre todo a mediados agosto. La sucesión de días de calor extremo que hemos tenido este verano nos ha llevado a consultar datos sobre temperaturas en el estudio EITB Data publicado este lunes.
Se puede afirmar que este 2025 confirma la tendencia al alza de las temperaturas en el siglo XXI, tanto en la Comunidad Autónoma del País Vasco, como en Navarra.
En la CAPV, la temperatura media de este verano ha sido de 21 grados, muy cerca del récord histórico que data de 2003 y que fue de 21,5 grados. Como se observa en el gráfico superior, a partir de 2015 predominan los colores rojizos, correspondientes a temperaturas más altas, en comparación a los tonos azules del siglo XX.
Lo mismo ocurre en Navarra. En este caso, el récord histórico está en los 23,8 grados de media de 2022. Este año ha sido de 23 º.
EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA EN NAVARRA
Este año el calor ha sido extremo en muchos valles y municipios, sobre todo durante los primeros 20 días de agosto. El día 15 de ese mes está marcado en el calendario como crítico, con valores que superaron los 40 grados en muchas estaciones meteorológicas. Durante esa semana las altas temperaturas no dieron tregua.
Julio, por el contrario, supuso un oasis entre las olas de calor de finales de junio y agosto.
El verano se alarga
Además de un incremento de las temperaturas, estos últimos años se ha notado un aumento en el número de días o periodos de calor extremo y de días muy cálidos. De hecho, el verano se alarga y el calor se extiende ya de junio a octubre.
En 2024, por ejemplo, se alcanzaron temperaturas medias templadas, de alrededor de los 20 grados de media, hasta octubre.
TEMPERATURA MEDIA POR DÍA Y COMUNIDAD (2022-2025)
Este fenómeno no sólo está ocurriendo en la temperatura ambiental. Los datos de los grados térmicos del mar también muestran un aumento, acentuándose en los meses de verano.
Según los datos de la boya del puerto de Bilbao, la temperatura media del mar ha subido más 2 grados en julio en los últimos 10 años.
TEMPERATURA DEL MAR
Más noticias sobre sociedad
La Compañía Jaizkibel, recibida entre aplausos en las calles de Hondarribia
Igor Enparan alkateak, Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak, Miren Elgarresta Emakunderen zuzendariak eta Jaurlaritzako beste ordezkari batzuek egin diote harrera konpainia parekideari.
La Compañía Jaizkibel inicia el desfile, y el alarde tradicional sólo acude con las cantineras a la plaza Gernikako Arbola
Como ya ocurrió el año pasado, quienes no permiten a las mujeres participar en igualdad no se han presentado a la cita y sólo han enviado cantineras.
Será noticia: EITB Data, arranque del curso escolar en la CAV y Día de la Diáspora
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El Gobierno Vasco celebrará el Día de la Diáspora Vasca con un homenaje a la comunidad de Cesta Punta en Markina-Xemein
La localidad vizcaína acogerá el mural diseñado y creado por la artista argentina de la diáspora Mikele Irazusta, en el marco de una jornada que incluirá bailes tradicionales, stands culturales y la participación de agentes locales, así como del grupo de danzas de Saint Pierre et Miquelon
Preocupación y pesimismo en la sociedad vasca ante el cambio climático
El negacionismo apenas tiene espacio entre los vascos y las vascas; tan solo el 1,6 % de los ciudadanos de la CAPV niega el cambio climático. Como contrapunto, existe un cierto clima de pesimismo, ya que el 21 % de la sociedad opina que esta situación es irreversible.
Temperaturas extremas, tanto en la costa como en el interior
333 de los 523 municipios de Hego Euskal Herria han alcanzado los 40 grados este verano durante uno o varios días. Las máximas se han registrado en Bilbao y sus alrededores, en las comarcas de Txorierri y Uribe-Kosta (43,5 ºC).
El calor tampoco ha dado tregua por la noche
El número de ‘noches tropicales’ ha ido en aumento en los últimos 15 años en Hego Euskal Herria. En Tudela, por ejemplo, han pasado de tener 12 en 2010 a 25 este verano. Sin embargo, este verano también ha habido días en los que la amplitud térmica, la diferencia entre las máximas y mínimas, ha superado con creces los 25 o 30 grados en algunos lugares.
Jaizkibel participa por primera vez en la Salve y recibe el bastón de mando por parte de la corporación
Por primera vez, la ccompañía Jaizkibel ha participado en la tradicional Salve de Hondarribia. Primero ha accedido a la iglesia la representación del alarde tradicional y después lo ha hecho Jaizkibel. Ambos han sido recibidos con aplausos, y tras ellos ha llegado la corporación municipal. A la salida, la tradición manda que la corporación baile el aurresku a los representantes de las compañía y les entregue el bastón de mando. Este año, los representantes del alarde tradicional han optado por esperar dentro de la iglesia a que terminase el acto oficial, donde sí ha participado Jaizkibel. Una vez terminado dicho acto, han salido, y ya en la plaza de Armas, han celebrado su propio acto.
Continúa estabilizado el incendio de Urraúl Alto y se mantendrán las labores de refresco durante la noche
El incendio, declarado el sábado por la tarde, ha conseguido estabilizarse a las 11:00 horas de este domingo, continuando las labores de refresco del terreno con medios aéreos y terrestres.