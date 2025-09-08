EITB DATA
La tendencia se confirma: las olas de calor son cada vez más frecuentes

Cada vez escuchamos más eso de que los veranos vascos son más calurosos que antes y los datos confirman que la percepción es real. Las temperaturas medias de la época estival han aumentado en el siglo XXI. La diferencia es notable si se compara con las que se registraron en los últimos 25 años del siglo XX.

Euskaraz irakurri: EITB DATA: Datuen arabera, beroaldiak gero eta ugariagoak dira Euskal Herrian
author image

EITB

Última actualización

“¡Este calor no es normal!”, ha sido una de las frases más repetidas en la calle, sobre todo a mediados agosto. La sucesión de días de calor extremo que hemos tenido este verano nos ha llevado a consultar datos sobre temperaturas en el estudio EITB Data publicado este lunes.

Se puede afirmar que este 2025 confirma la tendencia al alza de las temperaturas en el siglo XXI, tanto en la Comunidad Autónoma del País Vasco, como en Navarra.

En la CAPV, la temperatura media de este verano ha sido de 21 grados, muy cerca del récord histórico que data de 2003 y que fue de 21,5 grados. Como se observa en el gráfico superior, a partir de 2015 predominan los colores rojizos, correspondientes a temperaturas más altas, en comparación a los tonos azules del siglo XX.

Lo mismo ocurre en Navarra. En este caso, el récord histórico está en los 23,8 grados de media de 2022. Este año ha sido de 23 º.

 

EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA EN NAVARRA

Este año el calor ha sido extremo en muchos valles y municipios, sobre todo durante los primeros 20 días de agosto. El día 15 de ese mes está marcado en el calendario como crítico, con valores que superaron los 40 grados en muchas estaciones meteorológicas. Durante esa semana las altas temperaturas no dieron tregua.

Julio, por el contrario, supuso un oasis entre las olas de calor de finales de junio y agosto.

El verano se alarga

Además de un incremento de las temperaturas, estos últimos años se ha notado un aumento en el número de días o periodos de calor extremo y de días muy cálidos. De hecho, el verano se alarga y el calor se extiende ya de junio a octubre. 

En 2024, por ejemplo, se alcanzaron temperaturas medias templadas, de alrededor de los 20 grados de media, hasta octubre.

 

TEMPERATURA MEDIA POR DÍA Y COMUNIDAD (2022-2025)

Este fenómeno no sólo está ocurriendo en la temperatura ambiental. Los datos de los grados térmicos del mar también muestran un aumento, acentuándose en los meses de verano.

Según los datos de la boya del puerto de Bilbao, la temperatura media del mar ha subido más 2 grados en julio en los últimos 10 años. 

 

TEMPERATURA DEL MAR

