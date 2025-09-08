Datuen arabera, beroaldiak gero eta ugariagoak dira Euskal Herrian
Kalean sarritan entzuten da gaur egungo uda sasoiak lehengoak baino beroagoak direla. Datuek ere hala baieztatzen dute. Sasoi horretako batez besteko tenperaturak gora egin du XXI. mendean eta, XX. mendeari begiratuta, aldea nabaria da.
“Gehiegizko beroa daukagu!” Maiz esan eta entzun dugu baieztapen hori aurtengo udan, batik bat abuztu erdialdean. Egun askotan muturreko beroa izan dugula ikusita, tenperaturei buruzko datuak bildu ditu EITBk astelehen honetan argitaratutako EITB Data txostenean.
Azken urteetan antzeman den tenperaturen goranzko joera baieztatu ahal izan dugu 2025 honetako udan, bai Euskal Autonomia Erkidegoan bai Nafarroan.
EAEn udako batez besteko tenperatura 21 gradutakoa izan da aurten eta oso gertu gelditu da 2003an neurtu zen gehiengo historikotik (21,5 ºC-koa izan zen orduan). Horrez gainera, goiko grafikoan ikusten denez, 2015etik aurrera kolore gorrixkak dira nagusi, XX. mendeko urdinen ordez.
Nafarroan gauza bera gertatzen da. Kasu honetan 23 ºC-ko batez besteko tenperatura izan dute udan. Gehiengo historikoa 2022an neurtu zuten; 23,8 gradutakoa izan zen.
TENPERATUREN BILAKAERA NAFARROAN
Aurten beroa muturrekoa izan da eskualde eta herri askotan, batik bat, abuztuko lehen 20 egunetan. Hil horretako 15a egun kritikoa izan zen. Estazio meteorologiko askok 40 gradutik gorako bero-mailak neurtu zituzten. Aste osoan zehar tenperaturak oso altuak izan ziren.
Uztaila, ordea, oasia izan zen ekain amaierako eta abuztuko beroaldien artean.
Gero eta uda luzeagoak
Tenperatura altuez gainera, muturreko beroa egin duen egunak eta egun oso beroak ugaritu egin dira. Uda luzatu egin dela esan daiteke; izan ere, tenperatura altuak ekainetik urrira bitartean izaten dugu gaur egun. 2024an, esate baterako, urrira arte izan ziren batez besteko egun epelak, 20 graduren bueltakoak.
BATEZ BESTEKO TENPERATURA EGUN ETA ERKIDEGOKO (2022-2025)
Giroaren berotze hau ez da soilik lurrean gertatzen ari, itsasoan ere bai. Bildutako datuek argi erakusten dute itsasoko uren tenperatura igo egin dela batez beste hilabete guztietan, eta igoera hori areagotu egiten da udako hilabeteetan.
Bilboko portuko buia inguruan 2 gradu berotu da ura uztailean azken 10 urteetan.
ITSASOKO TENPERATURA
Gau tropikalak gero eta ohikoagoak dira
"Gau tropikalen" kopuruak gora egin du azken 15 urteetan Hego Euskal Herrian. Hala ere, uda honetan ere termiaren zabaltasuna, maximoen eta minimoen arteko aldea, 25 edo 30 gradutik gorakoa izan da zenbait lekutan.
Arduraz eta ezkortasunez begiratzen dio klima aldaketari euskal gizarteak
Negazionismoak ia ez du lekurik; EAEko herritarren % 1,6k bakarrik ukatzen du klima aldatzen ari dela. Aitzitik, nolabaiteko ezkortasun-giroa ere somatzen da gai honen inguruan eta herritarren % 21ek uste du ez dagoela konponbiderik.
Muturreko tenperaturak, bai barnealdean bai kostaldean
Hego Euskal Herriko 523 udalerritatik 333k 40 graduko tenperaturak izan dituzte uda honetan egun batean edo gehiagotan. Errejistrorik altuena 43,5 ºC-takoa izan da, eta Bilbon eta haren inguruko eskualdeetan, Txorierrin eta Uribe-Kostan, pairatu dute.
