SUCESO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ingresa en prisión un hombre de 24 años acusado de tentativa de homicidio tras un robo a una mujer en Usurbil

Según la Ertzaintza, el acusado se acercó a la víctima para pedirle dinero e intentó asfixiarla. Finalmente, acabó robándole la riñonera y dándose a la fuga.
author image

EITB

Última actualización

Un joven de 24 años ha ingresado en prisión tras ser detenido por la Ertzaintza en Usurbil (Gipuzkoa) acusado de tentativa de homicidio tras robar con violencia a una mujer.

Según ha informado este lunes el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, los hechos ocurrieron el pasado sábado, sobre las 21:00 horas, en el barrio Kalezar de Usurbil, donde un joven se acercó a pedir dinero a una mujer que caminaba por la vía pública.

Ante la negativa de esta, el hombre abordó a la mujer por la espalda, le rodeó el cuello con un cordel hasta que comenzó a asfixiarla y ambos cayeron al suelo. Al parecer, el agresor se apoderó de la riñonera de la mujer y huyó a la carrera. La víctima acudió a un caserío cercano a pedir auxilio y alertar a la policía de lo ocurrido.

Fruto de la investigación abierta, varios agentes de la Ertzaintza se personaron este domingo en una borda abandonada de Usurbil, donde localizaron a dos hombres. En el registro realizado en el lugar fueron localizadas una tarjeta de crédito a nombre de la víctima, así como varias prendas de vestir que coincidían con las que llevaba el autor del robo violento.

En un primer momento, los dos hombres, de 24 y 27 años, fueron detenidos en el marco de la investigación del grave delito cometido, pero finalmente solo uno ha sido acusado de tentativa de homicidio y ha ingresado en prisión tras comparecer ante la autoridad judicial.

Usurbil Gipuzkoa Ertzaintza Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Imanol Pradales preside la reunión de la mesa contra la segregación
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La mesa contra la segregación escolar marca la inauguración del curso 2025-2026 en la CAV

El lehendakari, Imanol Pradales, y la consejera de Educación, Begoña Pedrosaa, han inaugurado el curso en el IES de Etxebarri (Bizkaia), donde después han presidido la primera reunión de la citada mesa, que ha contado con la participación de numerosos agentes de la comunidad educativa, así como de representantes del PNV, PSE-EE, EH Bildu y PP y sindicatos, a excepción de los mayoritarios ELA y Steilas.
Nora Ferreira Jaizkibel konpainiako kapitaina
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Jaizkibel entrega una carta al alcalde de Hondarribia pidiendo un "cambio de estrategia"

Nora Ferreira, capitana de la compañia Jaizkibel, ha criticado la actitud del Ayuntamiento de Hondarribia. "No puede seguir poniendo al mismo nivel a los dos grupos, ya que nosotras peleamos por los derechos de las mujeres", ha señalado Ferreria. Además, representantes políticas como Miren Elgarresta (Emakunde), Inés Ibáñez de Maeztu (Ararteko) y Maddalen Iriarte (EH Bildu) han querido poner en valor los pasos dados, pero han exigido a todas las instituciones una mayor implicación.
Cargar más