Ingresa en prisión un hombre de 24 años acusado de tentativa de homicidio tras un robo a una mujer en Usurbil

Un joven de 24 años ha ingresado en prisión tras ser detenido por la Ertzaintza en Usurbil (Gipuzkoa) acusado de tentativa de homicidio tras robar con violencia a una mujer.

Según ha informado este lunes el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, los hechos ocurrieron el pasado sábado, sobre las 21:00 horas, en el barrio Kalezar de Usurbil, donde un joven se acercó a pedir dinero a una mujer que caminaba por la vía pública.



Ante la negativa de esta, el hombre abordó a la mujer por la espalda, le rodeó el cuello con un cordel hasta que comenzó a asfixiarla y ambos cayeron al suelo. Al parecer, el agresor se apoderó de la riñonera de la mujer y huyó a la carrera. La víctima acudió a un caserío cercano a pedir auxilio y alertar a la policía de lo ocurrido.



Fruto de la investigación abierta, varios agentes de la Ertzaintza se personaron este domingo en una borda abandonada de Usurbil, donde localizaron a dos hombres. En el registro realizado en el lugar fueron localizadas una tarjeta de crédito a nombre de la víctima, así como varias prendas de vestir que coincidían con las que llevaba el autor del robo violento.



En un primer momento, los dos hombres, de 24 y 27 años, fueron detenidos en el marco de la investigación del grave delito cometido, pero finalmente solo uno ha sido acusado de tentativa de homicidio y ha ingresado en prisión tras comparecer ante la autoridad judicial.