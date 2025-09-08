24 urteko gizon bat espetxeratu dute, Usurbilen emakume bati lapurreta egin eta ondoren hura hiltzen saiatzeagatik
Ertzaintzak jakinarazi duenez, joan den larunbatean izan ziren lapurreta eta hilketa saiakera. Igandean atxilotu zuten ustezko erasotzailea, Usurbilgo borda batean.
24 urteko gizonezko bat espetxeratu dute, Usurbilen emakume bat hiltzen saiatzeagatik, aurrez lapurreta egin ondoren.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, joan den larunbatean izan zen erasoa, iluntzeko 21:00ak inguruan, Kalezar auzoan. Antza, oinez zihoan emakume bati hurbildu zitzaion ustezko erasotzailea, dirua eskatzera.
Zabaldutako oharraren arabera, emakumeak uko egin ondoren, gizona hura itotzen ahalegindu zen, soka batekin lepoa estututa. Biktima lurrean utzi, soinean zeraman poltsa lapurtu eta ihes egin zuen erasotzaileak.
Berehala, biktima inguruko baserri batera hurbildu zen laguntza eske, eta handik, larrialdi-zerbitzura deitu zuten.
Ikerketa abiatu zuen Ertzaintzak, gertatutakoa argitzeko, eta igandean bi gizonezko aurkitu zituzten abandonatutako borda batean, Usurbilen bertan. Egindako miaketan, emakumearen kreditu-txartela aurkitu zuten.
Hasieran bi gizonezkoak atxilotu bazituzten ere, galdeketen ondoren, horietako bat aske utzi zuten. Bestea, berriz, gaur espetxean sartu dute, epailearen aurrean deklaratu ondoren.
