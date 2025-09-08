Ya está en marcha el Alarde de Hondarribia, en la misma líndea de los años anteriores, de manera que en la cita de la plaza Gernikako Arbola sólo ha aparecido la Compañía Jaizkibel, mientras que el alarde tradicional ha enviado únicamente a las cantineras.

A las 08:00 horas ha partido Jaizkibel, tal y como establece el decreto del Ayuntamiento, y la capitana Nora Ferreira ha criticado que quienes rechazan la participación de la mujer en igualdad en el alarde "han repetido lo del año pasado" y han preferido "no celebrarlo a celebrarlo como hay que celebrarlo".

Como muchos ciudadanos, las autoridades públicas también han recibido con aplausos a la compañía paritaria. Entre los representantes públicos se encontraban el alcalde, Igor Enparan, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y la directora de Emakunde, Miren Elgarresta.