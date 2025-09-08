HONDARRIBIA
La Compañía Jaizkibel inicia el desfile, y el alarde tradicional sólo acude con las cantineras a la plaza Gernikako Arbola

Como ya ocurrió el año pasado, quienes no permiten a las mujeres participar en igualdad no se han presentado a la cita y sólo han enviado cantineras. Al igual que numerosos ciudadanos, autoridades públicas han recibido a la compañía paritaria entre aplausos.

18:00 - 20:00
Manu Giménez | EITB

Última actualización

Ya está en marcha el Alarde de Hondarribia, en la misma líndea de los años anteriores, de manera que en la cita de la plaza Gernikako Arbola sólo ha aparecido la Compañía Jaizkibel, mientras que el alarde tradicional ha enviado únicamente a las cantineras.

A las 08:00 horas ha partido Jaizkibel, tal y como establece el decreto del Ayuntamiento, y la capitana Nora Ferreira ha criticado que quienes rechazan la participación de la mujer en igualdad en el alarde "han repetido lo del año pasado" y han preferido "no celebrarlo a celebrarlo como hay que celebrarlo".

Como muchos ciudadanos, las autoridades públicas también han recibido con aplausos a la compañía paritaria. Entre los representantes públicos se encontraban el alcalde, Igor Enparan, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y la directora de Emakunde, Miren Elgarresta.

 

Jaizkibel participa por primera vez en la Salve y recibe el bastón de mando por parte de la corporación

Por primera vez, la ccompañía Jaizkibel ha participado en la tradicional Salve de Hondarribia. Primero ha accedido a la iglesia la representación del alarde tradicional y después lo ha hecho Jaizkibel. Ambos han sido recibidos con aplausos, y tras ellos ha llegado la corporación municipal.  A la salida, la tradición manda que la corporación baile el aurresku a los representantes de las compañía y les entregue el bastón de mando. Este año, los representantes del alarde tradicional han optado por esperar dentro de la iglesia a que terminase el acto oficial, donde sí ha participado Jaizkibel. Una vez terminado dicho acto, han salido, y ya en la plaza de Armas, han celebrado su propio acto. 

