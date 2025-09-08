HONDARRIBIA
Jaizkibel Konpainiak ekin dio bideari, eta alarde tradizionalak kantinerak soilik eraman ditu Gernikako Arbola plazara

Iaz gertatu zen bezala, emakumeei berdintasunez parte hartzen uzten ez dietenak ez dira hitzordura agertu, eta kantinerak soilik bidali dituzte. Herritarrek eta agintariek txaloka hartu dute konpainia parekidea Kale Nagusian.

Iazko alardea. Argazkia: EFE
Manu Giménez | EITB

Azken eguneratzea

Abian da Hondarribiko alardea, azken urteetako bide beretik abiatu ere. Hala, Gernikako Arbola plazako hitzorduan Jaizkibel Konpainia bakarrik agertu da, eta alarde tradizionalak kantinerak soilik bidali ditu.

08:00etan abiatu da Jaizkibel, Udalaren dekretuak ezarri moduan, eta Nora Ferreira kapitainak kritikatu du “iazkoa errepikatu” dutela alardean emakumea baztertzen dutenek, nahiago izan dutela “ez ospatu, behar den bezala ospatu baino”.

Herritar askok bezala, agintari publikoek ere txaloka hartu dute konpainia parekidea. Bertan ziren, besteak beste, Igor Enparan alkatea, Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusia eta Miren Elgarresta Emakunderen zuzendaria.

Hondarribian "aurrerapausoak sendotzeko" eta "bazterkeriarik gabeko" alardea egiteko deia egin du Emakundek
Jaizkibelek lehen aldiz hartu du parte Salbean eta aginte-makila jaso du korporazioaren aldetik
Hondarribiko alardea 2024 Hondarribia Gipuzkoa Jaiak Feminismoa Matxismoa Emakunde Gizartea

Jaizkibelek lehen aldiz hartu du parte Salbean eta aginte-makila jaso du korporazioaren aldetik

Lehen aldiz, Jaizkibel konpainiak Hondarribiko Salbean parte hartu du. Lehenik, alarde tradizionaleko ordezkariak sartu da elizara, eta, ondoren, Jaizkibelgoak. Txaloka hartu dituzte biak, eta, ondoren, udalbatza iritsi da.  Irteeran, tradizioak agintzen du korporazioak aurreskua dantzatzea eta aginte-makila ematea ordezkariei. Aurten, alarde tradizionaleko ordezkariek eliza barruan itxarotea erabaki dute, ekitaldi ofiziala amaitu arte. Hartan parte hartu du Jaizkibelek. Ekitaldi hori amaitu denean, tradizionalekoak elizatik Arma plazara joan eta ekitaldi propioa egin dute. 

