Los nacimientos el primer trimestre aumentaron en la CAV un 2,4 %, después del peor año desde 1975

El número de nacimientos en la Comunidad Autónoma Vasca durante el primer trimestre de 2025 fue de 3261, lo que supone un aumento interanual del 2,4 % (77 alumbramientos más), un incremento que se produce después de que 2024 se cerrara con la peor cifra desde 1975 tras un descenso del 3,8 %.



El número de nacimientos entre enero y marzo de este año aumentó un 6 % en Álava (534 nacimientos en total) y un 4,6 % Bizkaia (1626), pero disminuyó un 2,2 % en Gipuzkoa (1101).



El mayor porcentaje de nacimientos se dio entre las mujeres con edades entre los 30 y los 34 años, con el 34,1 % del total; en el grupo de 35-39 años el porcentaje fue del 33,9 %; entre 25-29 fue del 13,6 %; el 11,6 % de madres con 40 años o más y el 6,7 % de los nacimientos fue de madres de menos de 25 años.



Los nacimientos fuera del matrimonio (parejas sin casarse o familias monoparentales) supusieron el 51,3 % del total, cifra superior a la del primer trimestre de 2024 (49,7 %). Bizkaia tiene valores superiores al conjunto de la comunidad autónoma, 55,2 %, mientras que en Álava y Gipuzkoa este porcentaje es menor, 46,6 % y 47,9 %, respectivamente.



Según el orden de nacimiento, en el primer trimestre de 2025, algo más de la mitad, el 50,4 % de los nacimientos, 1643 niños y niñas, fueron primogénitos; 1151 (35,3 %) llegaron a familias en las que ya había otro hijo, y alcanzó el 14,3 % el porcentaje de nacimientos de orden tercero o posterior, 0,8 puntos más que el mismo trimestre de 2024.



En el 26,6 % de los nacimientos durante los tres primeros meses del año la madre tenía nacionalidad extranjera, 0,6 puntos superior al del mismo trimestre de 2024. En Álava, la proporción de madres de nacionalidad extranjera alcanzó el 32,2 %, frente al 26,1 % de Bizkaia y al 24,5 % de Gipuzkoa.