Jaiotzak % 2,4 gehitu ziren EAEn lehen hiruhilekoan, 1975etik izandako urterik txarrenaren ondoren

2024ko hiruhileko beraren aldean, % 0,6 igo dira atzerriko amak dituzten haurren jaiotzak, bai eta hirugarren eta ondorengoen jaiotzak ere, % 0,8.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

2025eko lehen hiruhilekoan 3.261 haur jaio ziren Euskal Autonomia Erkidegoan, hau da, aurreko urteko epe berean baino % 2,4 gehiago (77 jaiotza gehiago). 2024. urtea 1975etik izandako kopururik txarrenarekin amaitu ondoren, (% 3,8ko jaitsiera) etorri da atzera igoera.

Aurtengo urtarriletik martxora bitartean jaiotzen kopurua % 6 gehitu zen Araban (534 jaiotza, guztira) eta % 4,6 Bizkaian (1.626), aldiz, % 2,2 jaitsi zen Gipuzkoan (1.101).

Jaiotzen ehuneko handiena 30 eta 34 urte bitarteko emakumeen artean izan zen (guztizkoaren % 34,1); 35-39 urtekoen taldean, % 33,9; 25-29 urtekoen artean, % 13,6; 40 urte edo gehiagoko amen artean, % 11,6; eta jaiotzen % 6,7 25 urte baino gutxiagoko amen artean izan ziren.

Ezkontzaz kanpoko jaiotzak (ezkondu gabeko bikoteak edo familia gurasobakarrekoak) guztizkoaren % 51,3 izan ziren, 2024ko lehen hiruhilekoaren (% 49,7) gainetik. Bizkaian Euskal Autonomia Erkidegoko batezbestekoa gainditzen dute (% 55,2); Araban eta Gipuzkoan, berriz, ehuneko hori txikiagoa da (% 46,6 eta % 47,9, hurrenez hurren).

Jaiotza-hurrenkeraren arabera, 2025eko lehen hiruhilekoan, erdiak pasatxo, jaiotzen % 50,4, (1.643 haur), lehenengo seme-alabak izan ziren; 1.151 (% 35,3) aurretik beste haur bat zegoen familietara iritsi ziren; eta hirugarren eta ondorengo jaiotzen ehunekoa % 14,3ra iritsi zen, 2024ko hiruhileko berean baino 0,8 puntu gehiago.

Urteko lehen hiru hilabeteetako jaiotzen % 26,6an amek atzerriko nazionalitatea zuten, 2024ko hiruhileko berean baino 0,6 puntu gehiago. Araban, atzerriko jatorridun amak % 32,2 izan ziren; Bizkaian, % 26,1, eta Gipuzkoan, % 24,5.

Umeak Euskal Autonomia Erkidegoa Bizkaia Araba Gipuzkoa Gizartea

