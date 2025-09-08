Jaiotzak % 2,4 gehitu ziren EAEn lehen hiruhilekoan, 1975etik izandako urterik txarrenaren ondoren
2024ko hiruhileko beraren aldean, % 0,6 igo dira atzerriko amak dituzten haurren jaiotzak, bai eta hirugarren eta ondorengoen jaiotzak ere, % 0,8.
2025eko lehen hiruhilekoan 3.261 haur jaio ziren Euskal Autonomia Erkidegoan, hau da, aurreko urteko epe berean baino % 2,4 gehiago (77 jaiotza gehiago). 2024. urtea 1975etik izandako kopururik txarrenarekin amaitu ondoren, (% 3,8ko jaitsiera) etorri da atzera igoera.
Aurtengo urtarriletik martxora bitartean jaiotzen kopurua % 6 gehitu zen Araban (534 jaiotza, guztira) eta % 4,6 Bizkaian (1.626), aldiz, % 2,2 jaitsi zen Gipuzkoan (1.101).
Jaiotzen ehuneko handiena 30 eta 34 urte bitarteko emakumeen artean izan zen (guztizkoaren % 34,1); 35-39 urtekoen taldean, % 33,9; 25-29 urtekoen artean, % 13,6; 40 urte edo gehiagoko amen artean, % 11,6; eta jaiotzen % 6,7 25 urte baino gutxiagoko amen artean izan ziren.
Ezkontzaz kanpoko jaiotzak (ezkondu gabeko bikoteak edo familia gurasobakarrekoak) guztizkoaren % 51,3 izan ziren, 2024ko lehen hiruhilekoaren (% 49,7) gainetik. Bizkaian Euskal Autonomia Erkidegoko batezbestekoa gainditzen dute (% 55,2); Araban eta Gipuzkoan, berriz, ehuneko hori txikiagoa da (% 46,6 eta % 47,9, hurrenez hurren).
Jaiotza-hurrenkeraren arabera, 2025eko lehen hiruhilekoan, erdiak pasatxo, jaiotzen % 50,4, (1.643 haur), lehenengo seme-alabak izan ziren; 1.151 (% 35,3) aurretik beste haur bat zegoen familietara iritsi ziren; eta hirugarren eta ondorengo jaiotzen ehunekoa % 14,3ra iritsi zen, 2024ko hiruhileko berean baino 0,8 puntu gehiago.
Urteko lehen hiru hilabeteetako jaiotzen % 26,6an amek atzerriko nazionalitatea zuten, 2024ko hiruhileko berean baino 0,6 puntu gehiago. Araban, atzerriko jatorridun amak % 32,2 izan ziren; Bizkaian, % 26,1, eta Gipuzkoan, % 24,5.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Eusko Jaurlaritzak "eskola inklusibo, ekitatibo eta kalitatezkoaren" aldeko mahaia jarri du abian, ikasturte hasieran
Imanol Pradales lehendakariak eta Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak Etxebarri BHI berrian abiatu dute Eskola Segregazioaren aurkako Itun Sozialaren mahaia, ikasturtearen hasiera ofizialarekin bat eginez.
Eskola-segregazioaren aurkako mahaiak markatu du 2025-2026 ikasturtearen hasiera
Imanol Pradales lehendakariak eta Begoña Pedrosaa Hezkuntza sailburuak eman diote hasiera ikasturteari, Etxebarriko (Bizkaia) BHIn. Ondoren, mahaiaren lehen bileraren buru izan dira. Bileran hezkuntza-komunitateko hainbat eragilek, EAJ, PSE-EE, EH Bildu eta PPren ordezkariek eta sindikatuek hartu dute parte, ELA eta Steilas sindikatuek izan ezik.
Itsasoaren berotzeak hainbat espezieren portaera aldatu du
Kantauri itsasoko tenperaturak hamarkadak daramatza igotzen, eta horren ondorioak nabaritzen hasiak gara. Aztik ia 40 urte daramatza gure kostaldeko datuak biltzen.
Gipuzkoan haurra hiltzen saiatzeagatik akusatutako gurasoek ukatu egin dute alaba astindu izana, eta adierazi dute lesioak gaixotasun genetiko baten ondorio direla
Fiskaltzak zazpi urteko espetxe-zigorra eskatu du bakoitzarentzat, hilketa saiakera egotzita. Gurasoek, aldiz, adierazi dute lesioak gaixotasun "oso arraro" baten ondorio direla.
Jaizkibelek gutun bat eman dio Hondarribiko alkateari, "estrategia aldaketa" eskatuz
Nora Ferreirak, Jaizkibel konpainiako kapitainak, Hondarribiko Udalaren jarrera kritikatu du. "Ezin ditu bi taldeak maila berean jartzen jarraitu, gu emakumeen eskubideen alde borrokan ari baikara", adierazi du Ferreirak. Gainera, hainbat ordezkari politikok, Miren Elgarresta (Emakunde), Ines Ibañez de Maeztu (Arartekoa) eta Maddalen Iriarte (EH Bildu), besteak beste, egindako urratsak nabarmendu nahi izan dituzte, baina erakunde guztiei inplikazio handiagoa eskatu diete.
Jaizkibel Konpainiak txalo artean egin du ibilbidea, eta alarde tradizionalak kantinerak soilik eraman ditu Gernikako Arbola plazara
Iaz gertatu zen bezala, emakumeei berdintasunez parte hartzen uzten ez dietenak ez dira hitzordura agertu, eta kantinerak soilik bidali dituzte. Herritarrek eta agintariek txaloka hartu dute konpainia parekidea Kale Nagusian.
Albiste izango da: EITB Data, ikasturtearen hasiera EAEn eta Diasporaren Eguna
Orainek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Eusko Jaurlaritzak Euskal Diasporaren Eguna ospatuko du Zesta Punta komunitateari omenaldia eginez, Markina-Xemeinen
Mikele Irazusta diasporako artista argentinarrak diseinatutako mural bat sortuko du Markina-Xemeinen, dantza tradizionalak, erakusmahai kulturalak eta herriko eragileen eta Saint-Pierre eta Mikeluneko dantza taldeen partaidetza bilduko dituen jardunaldiaren barruan.
Gau tropikalak gero eta ohikoagoak dira
"Gau tropikalen" kopuruak gora egin du azken 15 urteetan Hego Euskal Herrian. Hala ere, uda honetan ere termiaren zabaltasuna, maximoen eta minimoen arteko aldea, 25 edo 30 gradutik gorakoa izan da zenbait lekutan.