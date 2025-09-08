Tráfico
Retenciones de al menos 4 kilómetros en la AP-8 en Zarautz dirección Donostia

Un accidente de camión, sucedido a las 13:30 horas, han resultado en el corte del carril dirección Donostia de la vía.

Las colas han alcanzado a primera hora los 7 kilómetros en Irun, 5 kilómetros en Zarautz y 6 kilómetros en Armiñón.
Carretara. Foto de archivo.
Euskaraz irakurri: Gutxienez 4 kilometroko auto-ilarak AP-8an, Zarautzen, Donostiarako noranzkoan
author image

EITB

Última actualización

Un camión ha tenido un accidente en la AP-8 en Zarautz, Gipuzkoa. El siniestro ha concluido con el corte un carril dirección Donostia, que ha dejado retenciones de al menos 4 kilómetros.

Según ha informado la Ertzaintza, el suceso ha tenido lugar en torno a las 13:30 horas, cuando un camión ha volcado al salirse del carril. El accidente no ha dejado heridos.

Los agentes han cortado el carril dirección Donostia, lo que ha generado ya unas caravanas de al menos 4 kilómetros.

Accidentes de Tráfico Autopista A8 Sociedad Zarautz Donostia-San Sebastián Tráfico Gipuzkoa

