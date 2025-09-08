Retenciones de al menos 4 kilómetros en la AP-8 en Zarautz dirección Donostia

Un camión ha tenido un accidente en la AP-8 en Zarautz, Gipuzkoa. El siniestro ha concluido con el corte un carril dirección Donostia, que ha dejado retenciones de al menos 4 kilómetros.

Según ha informado la Ertzaintza, el suceso ha tenido lugar en torno a las 13:30 horas, cuando un camión ha volcado al salirse del carril. El accidente no ha dejado heridos.

Los agentes han cortado el carril dirección Donostia, lo que ha generado ya unas caravanas de al menos 4 kilómetros.