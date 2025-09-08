Trafikoa
Gutxienez 4 kilometroko auto-ilarak AP-8an, Zarautzen, Donostiarako noranzkoan

Kamioi bat irauli egin da, eta istripua eragin du errepidean. Ertzaintzak errail bat moztu du Donostiara noranzko errepidean.

Errepidea. Artxiboko argazkia.

EITB

Azken eguneratzea

Kamioi batek istripua izan du AP-8an, Zarautzen, Gipuzkoan. Istripuak Donostiarako noranzko errepidearen erail bat moztea eragin du, eta gutxienez 4 kilometroko auto-ilarak dira.

Ertzaintzak jakinarazi duenez, ezbeharra 13:30 inguruan gertatu da; kamioi bat irauli eta erreitik irten da. Hala ere, ez da zauriturik izan.

Agenteek Donostiarako noranzko erreia itxi dute, eta, ondorioz, gutxienez 4 kilometroko auto-ilarak sortu dira.

