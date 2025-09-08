Gutxienez 4 kilometroko auto-ilarak AP-8an, Zarautzen, Donostiarako noranzkoan
Kamioi bat irauli egin da, eta istripua eragin du errepidean. Ertzaintzak errail bat moztu du Donostiara noranzko errepidean.
Kamioi batek istripua izan du AP-8an, Zarautzen, Gipuzkoan. Istripuak Donostiarako noranzko errepidearen erail bat moztea eragin du, eta gutxienez 4 kilometroko auto-ilarak dira.
Ertzaintzak jakinarazi duenez, ezbeharra 13:30 inguruan gertatu da; kamioi bat irauli eta erreitik irten da. Hala ere, ez da zauriturik izan.
Agenteek Donostiarako noranzko erreia itxi dute, eta, ondorioz, gutxienez 4 kilometroko auto-ilarak sortu dira.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
24 urteko gizon bat espetxeratu dute, Usurbilen emakume bati lapurreta egin eta ondoren hura hiltzen saiatzeagatik
Ertzaintzak jakinarazi duenez, joan den larunbatean izan ziren lapurreta eta hilketa saiakera. Igandean atxilotu zuten ustezko erasotzailea, Usurbilgo borda batean.
Eusko Jaurlaritzak "eskola inklusibo, ekitatibo eta kalitatezkoaren" aldeko mahaia jarri du abian, ikasturte hasieran
Imanol Pradales lehendakariak eta Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak Etxebarri BHI berrian abiatu dute Eskola Segregazioaren aurkako Itun Sozialaren mahaia, ikasturtearen hasiera ofizialarekin bat eginez.
Eskola-segregazioaren aurkako mahaiak markatu du 2025-2026 ikasturtearen hasiera
Imanol Pradales lehendakariak eta Begoña Pedrosaa Hezkuntza sailburuak eman diote hasiera ikasturteari, Etxebarriko (Bizkaia) BHIn. Ondoren, mahaiaren lehen bileraren buru izan dira. Bileran hezkuntza-komunitateko hainbat eragilek, EAJ, PSE-EE, EH Bildu eta PPren ordezkariek eta sindikatuek hartu dute parte, ELA eta Steilas sindikatuek izan ezik.
Itsasoaren berotzeak hainbat espezieren portaera aldatu du
Kantauri itsasoko tenperaturak hamarkadak daramatza igotzen, eta horren ondorioak nabaritzen hasiak gara. Aztik ia 40 urte daramatza gure kostaldeko datuak biltzen.
Jaiotzak % 2,4 gehitu ziren EAEn lehen hiruhilekoan, 1975etik izandako urterik txarrenaren ondoren
2024ko hiruhileko beraren aldean, % 0,6 igo dira atzerriko amak dituzten haurren jaiotzak, bai eta hirugarren eta ondorengoen jaiotzak ere, % 0,8.
Gipuzkoan haurra hiltzen saiatzeagatik akusatutako gurasoek ukatu egin dute alaba astindu izana, eta adierazi dute lesioak gaixotasun genetiko baten ondorio direla
Fiskaltzak zazpi urteko espetxe-zigorra eskatu du bakoitzarentzat, hilketa saiakera egotzita. Gurasoek, aldiz, adierazi dute lesioak gaixotasun "oso arraro" baten ondorio direla.
Jaizkibelek gutun bat eman dio Hondarribiko alkateari, "estrategia aldaketa" eskatuz
Nora Ferreirak, Jaizkibel konpainiako kapitainak, Hondarribiko Udalaren jarrera kritikatu du. "Ezin ditu bi taldeak maila berean jartzen jarraitu, gu emakumeen eskubideen alde borrokan ari baikara", adierazi du Ferreirak. Gainera, hainbat ordezkari politikok, Miren Elgarresta (Emakunde), Ines Ibañez de Maeztu (Arartekoa) eta Maddalen Iriarte (EH Bildu), besteak beste, egindako urratsak nabarmendu nahi izan dituzte, baina erakunde guztiei inplikazio handiagoa eskatu diete.
Jaizkibel Konpainiak txalo artean egin du ibilbidea, eta alarde tradizionalak kantinerak soilik eraman ditu Gernikako Arbola plazara
Iaz gertatu zen bezala, emakumeei berdintasunez parte hartzen uzten ez dietenak ez dira hitzordura agertu, eta kantinerak soilik bidali dituzte. Herritarrek eta agintariek txaloka hartu dute konpainia parekidea Kale Nagusian.
Albiste izango da: EITB Data, ikasturtearen hasiera EAEn eta Diasporaren Eguna
Orainek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.